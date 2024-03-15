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Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта - РИА Новости, 15.03.2024

Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего на 90-м году народного артиста РФ Александра Ширвиндта, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:48

2024-03-15T20:48

2024-03-15T20:48

культура

россия

владимир путин

александр ширвиндт

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего на 90-м году народного артиста РФ Александра Ширвиндта, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта", — сказал представитель Кремля. "Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким", — добавил он. Как сообщил ранее актёр Театра сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни. О дате и месте прощания будет известно позже, уточнил актёр.

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2024

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россия, владимир путин, александр ширвиндт