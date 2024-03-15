Рейтинг@Mail.ru
Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление" - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 15.03.2024 (обновлено: 11:36 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/shaman-1932951854.html
Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление"
Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление" - РИА Новости, 15.03.2024
Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление"
Россияне назвали его певцом года, он три вечера подряд собирает аншлаг на самой большой площадке столицы — и это менее чем через полгода после предыдущей... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:00
2024-03-15T11:36
культура
игорь матвиенко
максим фадеев
князь владимир
крокус
любэ
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932990242_0:269:2560:1709_1920x0_80_0_0_64e26ed31037df97b210e66e7815d227.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Россияне назвали его певцом года, он три вечера подряд собирает аншлаг на самой большой площадке столицы — и это менее чем через полгода после предыдущей концертной серии. Сам SHAMAN (Ярослав Дронов) откровенен: надо грамотно работать. О лирике, популярности и ее обратной стороне певец рассказал в интервью РИА Новости.— Ярослав, уже в названии программы, которую вы представили в Москве, упор на лирику — "Ты моя". Значит ли, что теперь эта тема будет преобладать над патриотической?— С моего первого сольного концерта как SHAMAN у меня в репертуаре было немного патриотических песен: "Встанем", потом "Я русский", а уже затем — гимн России. Все остальные композиции — лирические, потому что они — неотъемлемая часть меня. Прекрасный повод — продлить праздник 8 Марта, и я им воспользовался. И, судя по третьему подряд аншлагу в "Крокусе", сделал это удачно!— Назначили новую встречу с московскими поклонниками?— Да, уже продаются билеты на концерт 9 марта 2025-го. Название то же: "Ты моя — 2025", но программа обновится. Я постоянно пишу песни, будут другое оформление сцены, свет.— То есть это эксклюзивная праздничная история, а на гастролях акценты прежние?— Да, мы продолжаем тур "Я русский", стартовавший в 2023-м.Но то, что билеты на праздничные концерты раскупили так быстро, — повод задуматься и, может быть, в будущем все мартовские концерты посвятить лирической программе.Все говорят: патриотический певец. Пожалуйста — лирическая программа, и народ идет.— В новые регионы опять собираетесь?— Тур по городам Новороссии начался в январе 2023-го и не заканчивался. Мы уже побывали в Луганске, Мариуполе, Снежном, Краснодоне, Геническе, на "Саур-Могиле". Список будет пополняться.Самое отрадное для меня то, что мы показываем там абсолютно то же, с тем же светом и звуком, как и по всей стране. Это было одно из моих условий: не просто выйти и спеть под гитару, а устроить полноценное шоу.— В прошлом году россияне признали вас певцом года, причем с большим отрывом. С чем это связываете?— Честные песни, честное творчество — это, конечно, первый слой. Новый человек на сцене всегда привлекает повышенное внимание и интерес. И тут задача в том, чтобы продолжить писать и выпускать хорошие песни, а также поддерживать внимание и на сцене, и вне ее. Одними песнями зритель сыт не будет. Здесь нужна голова: надо, чтобы это было ярко и при этом в позитивном ключе.К примеру, в сам праздник 8 Марта я решил выступить в Можайской женской колонии. Спел для женщин, по понятным причинам обделенных мужским вниманием. Устроил премьеру новой песни "Мама", наговорил комплиментов и подарил им цветы.— Приглашение ребят из детдома на концерт в Москву — тоже работа "на светлой стороне"?— Абсолютно верно. Я очень рад, что получился такой подарок для них. Ребята стали героями моего клипа на песню "Мама", которую мне подарили композитор Максим Фадеев и поэтесса Наталья Касимцева. Когда встал вопрос, где снимать клип, я решил: на моей малой родине — в Тульской области, в детском доме.— Эта композиция уникальна в вашем репертуаре — остальные вы пишете сами. Почему сделали исключение?— Песня очень понравилась. Мне кажется, она никого не оставляет равнодушным и может пробить даже самое черствое сердце. Не зря говорят: мама — это святое.— У вас собственный продюсерский центр. Собираетесь ли работать с другими артистами?— Пока локомотивный, да и единственный артист продюсерского центра — SHAMAN. Но вся команда в сборе, чтобы заниматься и другими проектами.— Какими вы их видите?— Это могут быть абсолютно разные артисты. Очень важно совпасть по духу. Написать песню человеку — как сшить костюм: она должна идеально подходить.У нас есть примеры прекрасного попадания, когда артист и продюсер — единое целое.— Как Игорь Матвиенко и "Любэ"?— Именно. Они уже много лет вместе, выпустили множество хитов, собирают аншлаги. У них все совпало, как пазл.— Вы же сейчас вместе работаете над этно-оперой "Князь Владимир". Как продвигается?— Репетируем полным ходом. Я не раздумывая согласился, когда предложили сыграть князя Владимира. Сейчас мало кто занимается крупными формами, а Игорь Матвиенко взялся. В этой опере есть практически все жанры: и этно, и рок, и поп, и классика, и даже элементы рэпа. Очень интересно!— Это ваш первый опыт с оперным форматом?— Да, но я же там выступаю не в классической манере, а со смесью эстрады и русской народной песни. Так как здесь этно-опера, стараюсь внедрять корневые нотки. По первому образованию я руководитель народного хора — это все мне близко.— Недавно в СМИ "разгонялась" история о том, что некие артисты якобы отказываются с вами выступать. Что думаете по этому поводу?— Слухами земля полнится. Если это обсуждается, значит, людям не хватает перчинки, какой-то сериальной истории с жареными подробностями. Я это понимаю, потому что полюбопытствовать и посплетничать — нормальное человеческое явление.— К вам кто-то подходил: "Не хочу с вами выступать"?— Ни разу. Да мне кажется, ни у кого и духу не хватит так сказать.— Еще про обсуждаемое. Ваш образ в начале шоу с длинными волосами произвел фурор. Тестируете смену имиджа?— Артист должен удивлять. Эта программа посвящена всей прекрасной половине человечества. А практически любая девушка мечтает о принце. Вот я и создаю "вау-эффект" таким сказочным образом. Это все мой внутренний продюсер.
https://ria.ru/20240221/lyube-1928466795.html
москва
россия
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932990242_136:89:2296:1709_1920x0_80_0_0_65982630b90a121291235544bf4d1c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь матвиенко, максим фадеев, князь владимир, крокус, любэ, москва, россия, новороссия, shaman (ярослав дронов)
Культура, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Князь Владимир, Крокус, Любэ, Москва, Россия, Новороссия, SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление"

© Фото : продюсерский центр SHAMANПевец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : продюсерский центр SHAMAN
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Россияне назвали его певцом года, он три вечера подряд собирает аншлаг на самой большой площадке столицы — и это менее чем через полгода после предыдущей концертной серии. Сам SHAMAN (Ярослав Дронов) откровенен: надо грамотно работать. О лирике, популярности и ее обратной стороне певец рассказал в интервью РИА Новости.
© Фото : продюсерский центр SHAMANПевец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : продюсерский центр SHAMAN
Певец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
— Ярослав, уже в названии программы, которую вы представили в Москве, упор на лирику — "Ты моя". Значит ли, что теперь эта тема будет преобладать над патриотической?
— С моего первого сольного концерта как SHAMAN у меня в репертуаре было немного патриотических песен: "Встанем", потом "Я русский", а уже затем — гимн России. Все остальные композиции — лирические, потому что они — неотъемлемая часть меня. Прекрасный повод — продлить праздник 8 Марта, и я им воспользовался. И, судя по третьему подряд аншлагу в "Крокусе", сделал это удачно!
— Назначили новую встречу с московскими поклонниками?
— Да, уже продаются билеты на концерт 9 марта 2025-го. Название то же: "Ты моя — 2025", но программа обновится. Я постоянно пишу песни, будут другое оформление сцены, свет.
© Фото : продюсерский центр SHAMAN

Певец SHAMAN собрал три аншлага подряд 9-11 марта в "Крокус Сити Холле"

Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле

Певец SHAMAN собрал три аншлага подряд 9-11 марта в "Крокус Сити Холле"

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
1 из 2
© Фото : продюсерский центр SHAMAN

Певец посвятил программу Международному женскому дню, но исполнил и свои патриотические хиты

Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле

Певец посвятил программу Международному женскому дню, но исполнил и свои патриотические хиты

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
2 из 2

Певец SHAMAN собрал три аншлага подряд 9-11 марта в "Крокус Сити Холле"

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
1 из 2

Певец посвятил программу Международному женскому дню, но исполнил и свои патриотические хиты

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
2 из 2
— То есть это эксклюзивная праздничная история, а на гастролях акценты прежние?
— Да, мы продолжаем тур "Я русский", стартовавший в 2023-м.
Но то, что билеты на праздничные концерты раскупили так быстро, — повод задуматься и, может быть, в будущем все мартовские концерты посвятить лирической программе.
Все говорят: патриотический певец. Пожалуйста — лирическая программа, и народ идет.
© Фото : продюсерский центр SHAMANПевец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : продюсерский центр SHAMAN
Певец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
— В новые регионы опять собираетесь?
— Тур по городам Новороссии начался в январе 2023-го и не заканчивался. Мы уже побывали в Луганске, Мариуполе, Снежном, Краснодоне, Геническе, на "Саур-Могиле". Список будет пополняться.
Самое отрадное для меня то, что мы показываем там абсолютно то же, с тем же светом и звуком, как и по всей стране. Это было одно из моих условий: не просто выйти и спеть под гитару, а устроить полноценное шоу.
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске
— В прошлом году россияне признали вас певцом года, причем с большим отрывом. С чем это связываете?
— Честные песни, честное творчество — это, конечно, первый слой. Новый человек на сцене всегда привлекает повышенное внимание и интерес. И тут задача в том, чтобы продолжить писать и выпускать хорошие песни, а также поддерживать внимание и на сцене, и вне ее. Одними песнями зритель сыт не будет. Здесь нужна голова: надо, чтобы это было ярко и при этом в позитивном ключе.
К примеру, в сам праздник 8 Марта я решил выступить в Можайской женской колонии. Спел для женщин, по понятным причинам обделенных мужским вниманием. Устроил премьеру новой песни "Мама", наговорил комплиментов и подарил им цветы.
© Фото : продюсерский центр SHAMAN

Певец SHAMAN и ребята из детского дома в Тульской области на концерте в "Крокус Сити Холле"

Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле

Певец SHAMAN и ребята из детского дома в Тульской области на концерте в "Крокус Сити Холле"

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
1 из 2
© Фото : продюсерский центр SHAMAN

Воспитанники детского дома на малой родине певца SHAMAN в Тульской области также приняли участие в съемках его клипа

Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле

Воспитанники детского дома на малой родине певца SHAMAN в Тульской области также приняли участие в съемках его клипа

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
2 из 2

Певец SHAMAN и ребята из детского дома в Тульской области на концерте в "Крокус Сити Холле"

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
1 из 2

Воспитанники детского дома на малой родине певца SHAMAN в Тульской области также приняли участие в съемках его клипа

© Фото : продюсерский центр SHAMAN
2 из 2
— Приглашение ребят из детдома на концерт в Москву — тоже работа "на светлой стороне"?
— Абсолютно верно. Я очень рад, что получился такой подарок для них. Ребята стали героями моего клипа на песню "Мама", которую мне подарили композитор Максим Фадеев и поэтесса Наталья Касимцева. Когда встал вопрос, где снимать клип, я решил: на моей малой родине — в Тульской области, в детском доме.
— Эта композиция уникальна в вашем репертуаре — остальные вы пишете сами. Почему сделали исключение?
— Песня очень понравилась. Мне кажется, она никого не оставляет равнодушным и может пробить даже самое черствое сердце. Не зря говорят: мама — это святое.
— У вас собственный продюсерский центр. Собираетесь ли работать с другими артистами?
— Пока локомотивный, да и единственный артист продюсерского центра — SHAMAN. Но вся команда в сборе, чтобы заниматься и другими проектами.
— Какими вы их видите?
— Это могут быть абсолютно разные артисты. Очень важно совпасть по духу. Написать песню человеку — как сшить костюм: она должна идеально подходить.
У нас есть примеры прекрасного попадания, когда артист и продюсер — единое целое.
— Как Игорь Матвиенко и "Любэ"?
— Именно. Они уже много лет вместе, выпустили множество хитов, собирают аншлаги. У них все совпало, как пазл.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Григорий Сысоев / Екатерина ЧесноковаИгорь Матвиенко, SHAMAN, Николай Расторгуев
Игорь Матвиенко, SHAMAN, Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Григорий Сысоев / Екатерина Чеснокова
Игорь Матвиенко, SHAMAN, Николай Расторгуев
— Вы же сейчас вместе работаете над этно-оперой "Князь Владимир". Как продвигается?
— Репетируем полным ходом. Я не раздумывая согласился, когда предложили сыграть князя Владимира. Сейчас мало кто занимается крупными формами, а Игорь Матвиенко взялся. В этой опере есть практически все жанры: и этно, и рок, и поп, и классика, и даже элементы рэпа. Очень интересно!
— Это ваш первый опыт с оперным форматом?
— Да, но я же там выступаю не в классической манере, а со смесью эстрады и русской народной песни. Так как здесь этно-опера, стараюсь внедрять корневые нотки. По первому образованию я руководитель народного хора — это все мне близко.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевцы SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олег Газманов
Певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певцы SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олег Газманов
— Недавно в СМИ "разгонялась" история о том, что некие артисты якобы отказываются с вами выступать. Что думаете по этому поводу?
— Слухами земля полнится. Если это обсуждается, значит, людям не хватает перчинки, какой-то сериальной истории с жареными подробностями. Я это понимаю, потому что полюбопытствовать и посплетничать — нормальное человеческое явление.
— К вам кто-то подходил: "Не хочу с вами выступать"?
— Ни разу. Да мне кажется, ни у кого и духу не хватит так сказать.
© Фото : продюсерский центр SHAMANПевец SHAMAN удивил поклонников, появившись с длинными волосами в начале концерта в "Крокус Сити Холле"
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : продюсерский центр SHAMAN
Певец SHAMAN удивил поклонников, появившись с длинными волосами в начале концерта в "Крокус Сити Холле"
— Еще про обсуждаемое. Ваш образ в начале шоу с длинными волосами произвел фурор. Тестируете смену имиджа?
— Артист должен удивлять. Эта программа посвящена всей прекрасной половине человечества. А практически любая девушка мечтает о принце. Вот я и создаю "вау-эффект" таким сказочным образом. Это все мой внутренний продюсер.
Солист группы Любэ Николай Расторгуев выступает на концерте в честь 30-летия коллектива в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Любэ" — 35: секрет популярности первой патриотической группы
21 февраля, 08:00
 
КультураИгорь МатвиенкоМаксим ФадеевКнязь ВладимирКрокусЛюбэМоскваРоссияНовороссияSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала