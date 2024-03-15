https://ria.ru/20240315/shaman-1932951854.html

Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление"

Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление" - РИА Новости, 15.03.2024

Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление"

Россияне назвали его певцом года, он три вечера подряд собирает аншлаг на самой большой площадке столицы — и это менее чем через полгода после предыдущей... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:00

2024-03-15T11:36

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Россияне назвали его певцом года, он три вечера подряд собирает аншлаг на самой большой площадке столицы — и это менее чем через полгода после предыдущей концертной серии. Сам SHAMAN (Ярослав Дронов) откровенен: надо грамотно работать. О лирике, популярности и ее обратной стороне певец рассказал в интервью РИА Новости.— Ярослав, уже в названии программы, которую вы представили в Москве, упор на лирику — "Ты моя". Значит ли, что теперь эта тема будет преобладать над патриотической?— С моего первого сольного концерта как SHAMAN у меня в репертуаре было немного патриотических песен: "Встанем", потом "Я русский", а уже затем — гимн России. Все остальные композиции — лирические, потому что они — неотъемлемая часть меня. Прекрасный повод — продлить праздник 8 Марта, и я им воспользовался. И, судя по третьему подряд аншлагу в "Крокусе", сделал это удачно!— Назначили новую встречу с московскими поклонниками?— Да, уже продаются билеты на концерт 9 марта 2025-го. Название то же: "Ты моя — 2025", но программа обновится. Я постоянно пишу песни, будут другое оформление сцены, свет.— То есть это эксклюзивная праздничная история, а на гастролях акценты прежние?— Да, мы продолжаем тур "Я русский", стартовавший в 2023-м.Но то, что билеты на праздничные концерты раскупили так быстро, — повод задуматься и, может быть, в будущем все мартовские концерты посвятить лирической программе.Все говорят: патриотический певец. Пожалуйста — лирическая программа, и народ идет.— В новые регионы опять собираетесь?— Тур по городам Новороссии начался в январе 2023-го и не заканчивался. Мы уже побывали в Луганске, Мариуполе, Снежном, Краснодоне, Геническе, на "Саур-Могиле". Список будет пополняться.Самое отрадное для меня то, что мы показываем там абсолютно то же, с тем же светом и звуком, как и по всей стране. Это было одно из моих условий: не просто выйти и спеть под гитару, а устроить полноценное шоу.— В прошлом году россияне признали вас певцом года, причем с большим отрывом. С чем это связываете?— Честные песни, честное творчество — это, конечно, первый слой. Новый человек на сцене всегда привлекает повышенное внимание и интерес. И тут задача в том, чтобы продолжить писать и выпускать хорошие песни, а также поддерживать внимание и на сцене, и вне ее. Одними песнями зритель сыт не будет. Здесь нужна голова: надо, чтобы это было ярко и при этом в позитивном ключе.К примеру, в сам праздник 8 Марта я решил выступить в Можайской женской колонии. Спел для женщин, по понятным причинам обделенных мужским вниманием. Устроил премьеру новой песни "Мама", наговорил комплиментов и подарил им цветы.— Приглашение ребят из детдома на концерт в Москву — тоже работа "на светлой стороне"?— Абсолютно верно. Я очень рад, что получился такой подарок для них. Ребята стали героями моего клипа на песню "Мама", которую мне подарили композитор Максим Фадеев и поэтесса Наталья Касимцева. Когда встал вопрос, где снимать клип, я решил: на моей малой родине — в Тульской области, в детском доме.— Эта композиция уникальна в вашем репертуаре — остальные вы пишете сами. Почему сделали исключение?— Песня очень понравилась. Мне кажется, она никого не оставляет равнодушным и может пробить даже самое черствое сердце. Не зря говорят: мама — это святое.— У вас собственный продюсерский центр. Собираетесь ли работать с другими артистами?— Пока локомотивный, да и единственный артист продюсерского центра — SHAMAN. Но вся команда в сборе, чтобы заниматься и другими проектами.— Какими вы их видите?— Это могут быть абсолютно разные артисты. Очень важно совпасть по духу. Написать песню человеку — как сшить костюм: она должна идеально подходить.У нас есть примеры прекрасного попадания, когда артист и продюсер — единое целое.— Как Игорь Матвиенко и "Любэ"?— Именно. Они уже много лет вместе, выпустили множество хитов, собирают аншлаги. У них все совпало, как пазл.— Вы же сейчас вместе работаете над этно-оперой "Князь Владимир". Как продвигается?— Репетируем полным ходом. Я не раздумывая согласился, когда предложили сыграть князя Владимира. Сейчас мало кто занимается крупными формами, а Игорь Матвиенко взялся. В этой опере есть практически все жанры: и этно, и рок, и поп, и классика, и даже элементы рэпа. Очень интересно!— Это ваш первый опыт с оперным форматом?— Да, но я же там выступаю не в классической манере, а со смесью эстрады и русской народной песни. Так как здесь этно-опера, стараюсь внедрять корневые нотки. По первому образованию я руководитель народного хора — это все мне близко.— Недавно в СМИ "разгонялась" история о том, что некие артисты якобы отказываются с вами выступать. Что думаете по этому поводу?— Слухами земля полнится. Если это обсуждается, значит, людям не хватает перчинки, какой-то сериальной истории с жареными подробностями. Я это понимаю, потому что полюбопытствовать и посплетничать — нормальное человеческое явление.— К вам кто-то подходил: "Не хочу с вами выступать"?— Ни разу. Да мне кажется, ни у кого и духу не хватит так сказать.— Еще про обсуждаемое. Ваш образ в начале шоу с длинными волосами произвел фурор. Тестируете смену имиджа?— Артист должен удивлять. Эта программа посвящена всей прекрасной половине человечества. А практически любая девушка мечтает о принце. Вот я и создаю "вау-эффект" таким сказочным образом. Это все мой внутренний продюсер.

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

игорь матвиенко, максим фадеев, князь владимир, крокус, любэ, москва, россия, новороссия, shaman (ярослав дронов)