https://ria.ru/20240315/servis-1933267958.html
РЭЦ и Федеральное казначейство запустили цифровой сервис для аудиторов
РЭЦ и Федеральное казначейство запустили цифровой сервис для аудиторов - РИА Новости, 15.03.2024
РЭЦ и Федеральное казначейство запустили цифровой сервис для аудиторов
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Федеральное казначейство запустили на платформе "Мой экспорт" первый цифровой сервис, который позволяет... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:40
2024-03-15T15:40
2024-03-15T15:40
экономика
россия
вероника никишина
роман артюхин
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Федеральное казначейство запустили на платформе "Мой экспорт" первый цифровой сервис, который позволяет контролировать и проверять использование государственных средств для поддержки бизнеса, сообщает РЭЦ."Принципы и механизмы работы сервиса закреплены в соответствующем соглашении. Документ 15 марта на полях Международной выставки-форума "Россия" подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин", - говорится в сообщении.Так, на базе платформы "Мой экспорт" заработал сервис "Личный кабинет проверяющего", который предоставляет аудиторам возможность в онлайн-режиме проводить проверку использования бюджетных средств по программам государственной поддержки экспортеров.Цель создания сервиса - цифровизация и оптимизация контрольно-ревизионной деятельности. Уже сейчас аудиторы могут проверять программы поддержки транспортировки промышленной продукции и продукции АПК. В дальнейшем они будут иметь доступ и к другим мерам господдержки, а сервис продолжит совершенствоваться и дополняться удобными инструментами."Подписание соглашения с Федеральным казначейством - это большой шаг в будущее, в эру цифровой трансформации и упрощения консервативных бюрократических процедур. Платформа "Мой экспорт" стала первой информационной системой с подобным функционалом для проведения проверок. Наш сервис позволяет оптимизировать работу аудиторов и снизить влияние человеческого фактора, предлагая принципиально новый подход к контрольной деятельности", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении."Наше ключевое нововведение, которое меняет всю парадигму государственного финансового контроля. Уверен, что взаимодействие Федерального казначейства и Российского экспортного центра на платформе "Мой экспорт" станет отправной точкой для сближения институтов развития и органов государственной власти", - приводится в сообщении комментарий Артюхина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, роман артюхин, экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Роман Артюхин, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Федеральное казначейство запустили на платформе "Мой экспорт" первый цифровой сервис, который позволяет контролировать и проверять использование государственных средств для поддержки бизнеса, сообщает РЭЦ.
"Принципы и механизмы работы сервиса закреплены в соответствующем соглашении. Документ 15 марта на полях Международной выставки-форума "Россия" подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин
", - говорится в сообщении.
Так, на базе платформы "Мой экспорт" заработал сервис "Личный кабинет проверяющего", который предоставляет аудиторам возможность в онлайн-режиме проводить проверку использования бюджетных средств по программам государственной поддержки экспортеров.
Цель создания сервиса - цифровизация и оптимизация контрольно-ревизионной деятельности. Уже сейчас аудиторы могут проверять программы поддержки транспортировки промышленной продукции и продукции АПК. В дальнейшем они будут иметь доступ и к другим мерам господдержки, а сервис продолжит совершенствоваться и дополняться удобными инструментами.
Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний
"Подписание соглашения с Федеральным казначейством - это большой шаг в будущее, в эру цифровой трансформации и упрощения консервативных бюрократических процедур. Платформа "Мой экспорт" стала первой информационной системой с подобным функционалом для проведения проверок. Наш сервис позволяет оптимизировать работу аудиторов и снизить влияние человеческого фактора, предлагая принципиально новый подход к контрольной деятельности", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении.
"Наше ключевое нововведение, которое меняет всю парадигму государственного финансового контроля. Уверен, что взаимодействие Федерального казначейства и Российского экспортного центра на платформе "Мой экспорт" станет отправной точкой для сближения институтов развития и органов государственной власти", - приводится в сообщении комментарий Артюхина.