https://ria.ru/20240315/semi-1933387194.html

В ДНР для избирателей стартовала акция "Всей семьей на выборы"

В ДНР для избирателей стартовала акция "Всей семьей на выборы" - РИА Новости, 15.03.2024

В ДНР для избирателей стартовала акция "Всей семьей на выборы"

Вместе с началом работы избирательных участков в пятницу стартовала и акция "Всей семьей на выборы", в рамках которой избиратели ДНР приходят отдать свой голос... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:40

2024-03-15T22:40

2024-03-15T22:41

россия

краснодар

волноваха

выставка-форум "россия"

выборы президента россии — 2024

политика

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ШАХТЕРСК (ДНР), 15 мар — РИА Новости. Вместе с началом работы избирательных участков в пятницу стартовала и акция "Всей семьей на выборы", в рамках которой избиратели ДНР приходят отдать свой голос семьями, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы пришли на свой избирательный участок, чтобы отдать свой голос за президента и сделать свой выбор. Со мной сегодня пришли мой отец, сыновья. Сейчас мы хотим связаться по видеосвязи со всеми родственниками, которые проживают в Российской Федерации, и поздравить друг друга с этим событием. Мы будем сегодня звонить в город Краснодар, Куйбышево, Матвеев Курган, Каменск-Шахтинск и село Позднеевка" - рассказала участница акции Инна Филиппова. Как сообщают организаторы акции, сегодня она прошла в разных городах республики: Шахтерске, Волновахе, Докучаевске, Ясиноватой и других. Победители получат возможность посетить Москву и выставку-форум "Россия". Результаты планируют объявить 19 марта. О правилах акции рассказала представитель регионального отделения союза женщин России Ирина Монагрова. "Условия акции таковы, что нужно как можно больше собрать одновременно членов семьи, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор", - отметила Монагрова. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/trikolor-1933352387.html

россия

краснодар

волноваха

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россия, краснодар, волноваха, выставка-форум "россия", политика