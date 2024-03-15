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Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 15.03.2024 (обновлено: 17:15 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html
Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций
Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2024
Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций
ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:10
2024-03-15T17:15
специальная военная операция на украине
россия
евросоюз
брюссель
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", - сказал он.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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россия, евросоюз, брюссель, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, Брюссель, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций

В 14-й пакет антироссийский санкций ЕС войдут меры против обхода других санкций

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", - сказал он.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвросоюзБрюссельСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
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