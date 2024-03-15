https://ria.ru/20240315/sanktsi-1933300372.html

Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций

Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 15.03.2024

Источник раскрыл детали о новом пакете антироссийских санкций

ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:10

2024-03-15T17:10

2024-03-15T17:15

специальная военная операция на украине

россия

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", - сказал он.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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