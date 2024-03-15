https://ria.ru/20240315/sadovnichiy-1933259240.html

Садовничий проголосовал на выборах президента

Садовничий проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Садовничий проголосовал на выборах президента

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий проголосовал на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале вуза. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:23

2024-03-15T15:23

2024-03-15T15:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

виктор садовничий

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий проголосовал на выборах президента России, сообщается в Telegram-канале вуза. "Это будущее моей семьи, детей, это будущее Московского университета. И не было такого случая, выборов, чтобы я не пришел, не проголосовал... Важный день для России... и я очень переживаю, чтобы все мы были едины, шли вперёд, Московский университет развивался, у всех ребят было хорошее будущее", - сказал Садовничий, его слова приводятся в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, виктор садовничий