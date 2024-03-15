https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933086394.html

Захарова заявила, что Румыния хочет навесить на Россию свои долги

Захарова заявила, что Румыния хочет навесить на Россию свои долги - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова заявила, что Румыния хочет навесить на Россию свои долги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале резолюцию Европарламента о румынском "нацдостоянии", заявила, что Румыния... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:44

2024-03-15T02:44

2024-03-15T02:47

в мире

румыния

россия

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мария захарова

европарламент

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале резолюцию Европарламента о румынском "нацдостоянии", заявила, что Румыния использует "русофобский" ЕП, чтобы навесить на Россию свои долги и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике. Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. "Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране", - написала Захарова. Она отметила, что румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по подсчетам экспертов, в 20-25 раз превышают стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в РФ в 1916–1917 годах. Сейчас Румыния, "вместо того чтобы выстраивать конструктивные отношения с соседями", раскачивает ситуацию в Молдавии, добавила Захарова. По ее словам, Бухарест "ведёт дело к поглощению независимого государства". Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html

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в мире, румыния, россия, молдавия, мария захарова, европарламент