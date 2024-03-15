https://ria.ru/20240315/rozochki-1933301338.html

В Чувашии будут судить мужчину, изрезавшего гостей на дне рождения

В Чувашии будут судить мужчину, изрезавшего гостей на дне рождения - РИА Новости, 15.03.2024

В Чувашии будут судить мужчину, изрезавшего гостей на дне рождения

Житель Новочебоксарска, праздновавший свой день рождения в сауне и изрезавший гостей "розочками" от разбитых бутылок, в результате чего одна женщина скончалась, РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:15

2024-03-15T17:15

2024-03-15T18:19

происшествия

россия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Житель Новочебоксарска, праздновавший свой день рождения в сауне и изрезавший гостей "розочками" от разбитых бутылок, в результате чего одна женщина скончалась, предстанет перед судом, сообщила прокуратура Чувашии. По версии следствия, вечером 16 марта 2023 года обвиняемый отмечал свой день рождения в одной из саун Новочебоксарска, куда пригласил своих знакомых и родственников. В ходе совместного распития спиртных напитков между именинником и близким знакомым родственницы возникла ссора. Обвиняемый схватил со стола две стеклянные бутылки, которые разбил, вооружившись образовавшимися "розочками", с помощью которых нанес оппоненту не менее 20 ударов в шею, грудную клетку и руки, причинив в совокупности легкий вред здоровью. Затем теми же "розочками" он нанес 26 ударов по голове и туловищу своей родственницы, вступившей в конфликт. От полученных тяжких телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевшая скончалась той же ночью в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). "Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Новочебоксарский городской суд", - говорится в сообщении. Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, по результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

россия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия)