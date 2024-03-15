https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html

В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией

В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.03.2024

В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией

Великобритания ведет "серую войну" с Россией, заявил экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico. "Если бы вы остановили кого-нибудь на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:50

2024-03-15T09:50

2024-03-15T13:55

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Великобритания ведет "серую войну" с Россией, заявил экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico. "Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем "серую войну" с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", — сказал он. Кроме того, он раскритиковал уровень британских расходов на оборону, считая его недостаточным для отражения угроз, исходящих от России и Китая. В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html

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россия, великобритания, нато, в мире