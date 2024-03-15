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В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.03.2024
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09:50 15.03.2024 (обновлено: 13:55 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.03.2024
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией
Великобритания ведет "серую войну" с Россией, заявил экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico. "Если бы вы остановили кого-нибудь на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:50
2024-03-15T13:55
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Великобритания ведет "серую войну" с Россией, заявил экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico. "Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем "серую войну" с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", — сказал он. Кроме того, он раскритиковал уровень британских расходов на оборону, считая его недостаточным для отражения угроз, исходящих от России и Китая. В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html
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россия, великобритания, нато, в мире
Россия, Великобритания, НАТО, В мире
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией

Экс-глава MI6 Ричард Дирлав: Великобритания ведет серую войну с Россией

© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Великобритания ведет "серую войну" с Россией, заявил экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico.

"Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем "серую войну" с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", — сказал он.
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Кроме того, он раскритиковал уровень британских расходов на оборону, считая его недостаточным для отражения угроз, исходящих от России и Китая.

В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.

Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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