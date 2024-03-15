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Роскачество начало мониторить рынок БАДов в России - РИА Новости, 15.03.2024
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02:46 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/roskachestvo-1933086543.html
Роскачество начало мониторить рынок БАДов в России
Роскачество начало мониторить рынок БАДов в России - РИА Новости, 15.03.2024
Роскачество начало мониторить рынок БАДов в России
Роскачество получило ряд обращений от потребителей о проблемах с биологически активными добавками (БАДами) в России, в связи с этим проводит первый масштабный... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:46
2024-03-15T02:46
россия
роскачество
максим протасов
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роскачество получило ряд обращений от потребителей о проблемах с биологически активными добавками (БАДами) в России, в связи с этим проводит первый масштабный мониторинг данного рынка, рассказал РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Он отметил, что с 2021 года наблюдается стремительный рост российского рынка БАДов - так, если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 миллиарда рублей, то в 2022 году - уже 100 миллиардов. "В этом году Роскачество получило от данной отрасли, от потребителей и Росаккредитации сигналы о серьезных проблемах с такой продукцией, в том числе реализуемой в онлайн-каналах. На основе всех собранных данных Роскачество приняло решение начать масштабный мониторинг рынка БАДов с целью выявления нарушений законодательства и очищения российского рынка от продукции, фактически не являющейся БАД и с запрещенными в ЕАЭС веществами", - заявил Протасов. По его словам, на российском рынке уже фиксировались случаи, когда в БАДах применялись вещества, запрещенные техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, руководитель организации подчеркнул, что БАДы не являются лекарственным средством, однако фактически на рынке они продаются именно в качестве лекарств, что абсолютно недопустимо.
https://ria.ru/20240312/energetiki-1932409732.html
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россия, роскачество, максим протасов, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), евразийский экономический союз, общество
Россия, Роскачество, Максим Протасов, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Евразийский экономический союз, Общество
Роскачество начало мониторить рынок БАДов в России

Протасов: Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роскачество получило ряд обращений от потребителей о проблемах с биологически активными добавками (БАДами) в России, в связи с этим проводит первый масштабный мониторинг данного рынка, рассказал РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
Он отметил, что с 2021 года наблюдается стремительный рост российского рынка БАДов - так, если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 миллиарда рублей, то в 2022 году - уже 100 миллиардов.
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"В этом году Роскачество получило от данной отрасли, от потребителей и Росаккредитации сигналы о серьезных проблемах с такой продукцией, в том числе реализуемой в онлайн-каналах. На основе всех собранных данных Роскачество приняло решение начать масштабный мониторинг рынка БАДов с целью выявления нарушений законодательства и очищения российского рынка от продукции, фактически не являющейся БАД и с запрещенными в ЕАЭС веществами", - заявил Протасов.
По его словам, на российском рынке уже фиксировались случаи, когда в БАДах применялись вещества, запрещенные техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, руководитель организации подчеркнул, что БАДы не являются лекарственным средством, однако фактически на рынке они продаются именно в качестве лекарств, что абсолютно недопустимо.
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РоссияРоскачествоМаксим ПротасовФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Евразийский экономический союзОбщество
 
 
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