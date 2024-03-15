https://ria.ru/20240315/reyting-1933183387.html

Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России

Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России - РИА Новости, 15.03.2024

Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России

Аналитики ComNews Research (КомНьюз Ресёрч) провели исследование "Информационная безопасность абонентов сотовой связи", которое выявило наиболее безопасных... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:02

2024-03-15T13:02

2024-03-15T13:02

билайн

россия

технологии

москва

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Аналитики ComNews Research (КомНьюз Ресёрч) провели исследование "Информационная безопасность абонентов сотовой связи", которое выявило наиболее безопасных мобильных операторов России, сообщает пресс-служба компании.В рамках исследования эксперты проанализировали антифрод-платформы четырех крупнейших операторов России. Особое внимание уделялось трем критериям: эффективности инструментов против подмены номеров, защите от нежелательных звонков и распространенности номеров на онлайн-биржах виртуальных номеров.В ходе стресс-теста по блокировке всех нежелательных вызовов, проведенного аналитиками, первым оказался оператор "Билайн". На втором месте – МТС. Замыкает топ "МегаФон" и Tele2.Исследование выявило, что по распространенности "серых" SIM-карт "Билайн" имеет наименьшее количество номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров. Далее следуют Tele2, МТС и "МегаФон".

россия

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, россия, технологии, москва