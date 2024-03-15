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Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России - РИА Новости, 15.03.2024
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13:02 15.03.2024
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Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России
Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России - РИА Новости, 15.03.2024
Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России
Аналитики ComNews Research (КомНьюз Ресёрч) провели исследование "Информационная безопасность абонентов сотовой связи", которое выявило наиболее безопасных... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:02
2024-03-15T13:02
билайн
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Аналитики ComNews Research (КомНьюз Ресёрч) провели исследование "Информационная безопасность абонентов сотовой связи", которое выявило наиболее безопасных мобильных операторов России, сообщает пресс-служба компании.В рамках исследования эксперты проанализировали антифрод-платформы четырех крупнейших операторов России. Особое внимание уделялось трем критериям: эффективности инструментов против подмены номеров, защите от нежелательных звонков и распространенности номеров на онлайн-биржах виртуальных номеров.В ходе стресс-теста по блокировке всех нежелательных вызовов, проведенного аналитиками, первым оказался оператор "Билайн". На втором месте – МТС. Замыкает топ "МегаФон" и Tele2.Исследование выявило, что по распространенности "серых" SIM-карт "Билайн" имеет наименьшее количество номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров. Далее следуют Tele2, МТС и "МегаФон".
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билайн, россия, технологии, москва
Билайн, Россия, Технологии, Москва

Эксперты составили рейтинг безопасных мобильных операторов России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДевушки с мобильными телефонами
Девушки с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Девушки с мобильными телефонами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Аналитики ComNews Research (КомНьюз Ресёрч) провели исследование "Информационная безопасность абонентов сотовой связи", которое выявило наиболее безопасных мобильных операторов России, сообщает пресс-служба компании.
В рамках исследования эксперты проанализировали антифрод-платформы четырех крупнейших операторов России. Особое внимание уделялось трем критериям: эффективности инструментов против подмены номеров, защите от нежелательных звонков и распространенности номеров на онлайн-биржах виртуальных номеров.
В ходе стресс-теста по блокировке всех нежелательных вызовов, проведенного аналитиками, первым оказался оператор "Билайн". На втором месте – МТС. Замыкает топ "МегаФон" и Tele2.
Исследование выявило, что по распространенности "серых" SIM-карт "Билайн" имеет наименьшее количество номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров. Далее следуют Tele2, МТС и "МегаФон".
 
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