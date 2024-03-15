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Хинштейн выступил за привлечение к ответственности за репосты в соцсетях
Хинштейн выступил за привлечение к ответственности за репосты в соцсетях - РИА Новости, 15.03.2024
Хинштейн выступил за привлечение к ответственности за репосты в соцсетях
За репосты в социальных сетях нужно привлекать к ответственности, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:58
2024-03-15T18:58
2024-03-15T18:58
общество
александр хинштейн
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За репосты в социальных сетях нужно привлекать к ответственности, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Привлекать ли к ответственности за репост в соцсетях? Я считаю, что да. Публикуя у себя на странице информацию, ты за неё берешь ответственность. Взял ответственность - отвечай", - написал Хинштейн. По его словам, неважно, что человек - не первоисточник, если он разместил у себя эту информацию, то отвечает за её содержание.
https://ria.ru/20240227/diskreditatsiya-1929839296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, госдума рф, технологии
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Технологии
Хинштейн выступил за привлечение к ответственности за репосты в соцсетях
Хинштейн: публикуя в соцсети информацию, человек берет за нее ответственность