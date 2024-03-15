https://ria.ru/20240315/rekonstruktsiya-1933221056.html

Реконструкция архангельского аэропорта позволит открыть новые маршруты

Реконструкция архангельского аэропорта позволит открыть новые маршруты - РИА Новости, 15.03.2024

Реконструкция архангельского аэропорта позволит открыть новые маршруты

Масштабная реконструкция аэропортового комплекса в Архангельске позволит создать плацдарм для увеличения транспортного потока и открыть новые направления... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:51

2024-03-15T13:51

2024-03-15T13:51

архангельская область

архангельск

сзфо

александр цыбульский

татьяна голикова

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 мар - РИА Новости. Масштабная реконструкция аэропортового комплекса в Архангельске позволит создать плацдарм для увеличения транспортного потока и открыть новые направления полетов, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Аэропортовый комплекс "Талаги" стал первым объектом, который посетила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, куратор СЗФО, в рамках рабочей поездки в Архангельскую область. Оценивая вместе с ней ход работ, губернатор отметил, что благодаря федеральному финансированию в аэропорту удалось не только повысить комфорт и безопасность пассажиров, но и создать плацдарм для увеличения транспортного потока. Цыбульский сообщил, что международный аэропорт Архангельска имени Федора Абрамова – центр транспортной инфраструктуры со стратегически важным значением для развития региона. Ежегодный пассажиропоток, начиная с 2021 года, составляет более миллиона человек. "Сейчас полеты организованы по восьми межрегиональным направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Нарьян-Мар, Череповец, Калининград, Екатеринбург, Вологда. Уже в этом году планируем увеличить пассажиропоток, открыть сезонные и новые сообщения в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Сочи, Минск и Анталью", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Сообщается, что работы по обновлению аэропортового комплекса ведутся в рамках инициированного президентом РФ национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Проект по реконструкции международного аэропорта Архангельска стал одним из самых масштабных для региона за последние годы. В рамках первого этапа в 2023 году построена новая взлетно-посадочная полоса, отремонтированы рулежные дорожки, водосточная дренажная система, сети электроснабжения и освещения, полностью заменено светосигнальное оборудование, преобразилось и здание аэровокзала. Следующим этапом стала реконструкция павильона №2, это новый пассажирский терминал площадью 1,5 тысячи квадратных метров, который в едином стилистическом решении встроен между павильонами внутренних и международных линий. Новые площади позволили расширить зону ожидания аэропорта, здесь созданы условия для комфортного пребывания пассажиров, оборудована комната матери и ребенка, готовится к открытию медпункт, есть санитарная зона, в том числе с помещением для людей с ограниченными возможностями. Новый павильон будет использоваться для обслуживания пассажиров внутренних линий, а с 27 апреля этого года – и международных линий. Следующий этап реконструкции должен завершиться летом 2024 года: на объекте идут работы по строительству патрульной дороги, завозятся необходимые инертные материалы, а также выполняется устройство водопропускных труб. На территории аэропорта, помимо новой патрульной дороги, появятся очистные сооружения, новое ограждение и здание аварийно-спасательной службы.

https://ria.ru/20240226/bezopasnost-1929599994.html

https://ria.ru/20231222/god-1917407174.html

архангельск

сзфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, сзфо, александр цыбульский, татьяна голикова