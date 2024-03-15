Экс-глава MI-6 прокомментировал утечку разговора немецких военных
Дирлав: Британия опасалась делиться с ФРГ данными из-за проблем с безопасностью
© AP Photo / Sang TanБывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Дирлав
© AP Photo / Sang Tan
Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Дирлав. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав, комментируя перехват разговора немецких офицеров, заявил изданию Politico, что во время своего пребывания на посту опасался делиться с Германией секретными данными из-за продолжающихся годами проблем с безопасностью в ФРГ и риска утечки информации в Россию.
"Вы не хуже меня знаете, что их (Германии – ред.) послужной список в области безопасности ужасен… (Экс-канцлер - ред.) Ангела Меркель была известна своей беспечностью, управляя страной с мобильного телефона. Поэтому можно быть уверенным, что русские прослушивали её и, возможно, до сих пор это делают… Были определенные очень секретные материалы, которые мы никогда не дали бы им", - заявил он.
По словам экс-главы MI-6, проблемой Германии является её пацифистский характер, из-за чего она никогда не воспринимала вопрос безопасности всерьёз. В ФРГ этим озабочено только "крошечное меньшинство", добавил он.
Однако сейчас, учитывая роль Берлина в поддержке Западом Украины, британской разведке будет сложнее удерживать разведданные, считает Дирлав.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.