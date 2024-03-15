https://ria.ru/20240315/razgovor-1933260628.html

Экс-глава MI-6 прокомментировал утечку разговора немецких военных

Экс-глава MI-6 прокомментировал утечку разговора немецких военных - РИА Новости, 15.03.2024

Экс-глава MI-6 прокомментировал утечку разговора немецких военных

Бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав, комментируя перехват разговора немецких офицеров, заявил изданию Politico, что во время своего пребывания... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:26

2024-03-15T15:26

2024-03-15T15:26

в мире

германия

великобритания

украина

россия

ангела меркель

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав, комментируя перехват разговора немецких офицеров, заявил изданию Politico, что во время своего пребывания на посту опасался делиться с Германией секретными данными из-за продолжающихся годами проблем с безопасностью в ФРГ и риска утечки информации в Россию. "Вы не хуже меня знаете, что их (Германии – ред.) послужной список в области безопасности ужасен… (Экс-канцлер - ред.) Ангела Меркель была известна своей беспечностью, управляя страной с мобильного телефона. Поэтому можно быть уверенным, что русские прослушивали её и, возможно, до сих пор это делают… Были определенные очень секретные материалы, которые мы никогда не дали бы им", - заявил он. По словам экс-главы MI-6, проблемой Германии является её пацифистский характер, из-за чего она никогда не воспринимала вопрос безопасности всерьёз. В ФРГ этим озабочено только "крошечное меньшинство", добавил он. Однако сейчас, учитывая роль Берлина в поддержке Западом Украины, британской разведке будет сложнее удерживать разведданные, считает Дирлав. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240312/utechka-1932615147.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-15T15:26 true PT16M45S

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в мире, германия, великобритания, украина, россия, ангела меркель, разговор немецких военных об атаке на крымский мост