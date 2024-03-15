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Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости, 15.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 7 снарядов системы залпового огня Vampire, запущенные со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:36
2024-03-15T08:36
2024-03-15T08:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 7 снарядов системы залпового огня Vampire, запущенные со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ."Пятнадцатого марта около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire
МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire