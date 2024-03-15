https://ria.ru/20240315/putin-1933329940.html

ВС России удерживают инициативу на линии соприкосновения, заявил Путин

ВС России удерживают инициативу на линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024

ВС России удерживают инициативу на линии соприкосновения, заявил Путин

Российские военные уверенно удерживают инициативу на линии соприкосновения и добиваются решения боевых задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:37

2024-03-15T18:37

2024-03-15T18:48

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские военные уверенно удерживают инициативу на линии соприкосновения и добиваются решения боевых задач, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу провел совещание с постоянным членами Совбеза РФ, где назвал попытки украинских войск провести диверсионные атаки в приграничных регионах РФ бессмысленными с военной точки зрения. "Еще одна возможная цель акций подобного рода - отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские вооруженные силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность