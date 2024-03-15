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Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/putin-1933321978.html
Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию
Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию - РИА Новости, 15.03.2024
Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию
Силы и средства противника, которые пытался проникнуть в РФ, составили свыше 2,5 тысячи человек личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин, заявил РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:11
2024-03-15T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Силы и средства противника, которые пытался проникнуть в РФ, составили свыше 2,5 тысячи человек личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Он ранее заявил о попытках диверсионных атак на Белгородском и на Курском направлениях. "Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию

Путин: свыше 2,5 тысячи солдат и 35 танков противника пытались проникнуть в РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Силы и средства противника, которые пытался проникнуть в РФ, составили свыше 2,5 тысячи человек личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Он ранее заявил о попытках диверсионных атак на Белгородском и на Курском направлениях.
"Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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