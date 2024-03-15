https://ria.ru/20240315/putin-1933321978.html

Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию

Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию - РИА Новости, 15.03.2024

Путин рассказал, сколько солдат и танков пытались проникнуть в Россию

Силы и средства противника, которые пытался проникнуть в РФ, составили свыше 2,5 тысячи человек личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин, заявил РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:11

2024-03-15T18:11

2024-03-15T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Силы и средства противника, которые пытался проникнуть в РФ, составили свыше 2,5 тысячи человек личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Он ранее заявил о попытках диверсионных атак на Белгородском и на Курском направлениях. "Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин