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Путин назвал попытки Украины помешать российским выборам бессмысленными - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:10 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/putin-1933321414.html
Путин назвал попытки Украины помешать российским выборам бессмысленными
Путин назвал попытки Украины помешать российским выборам бессмысленными - РИА Новости, 15.03.2024
Путин назвал попытки Украины помешать российским выборам бессмысленными
Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными с военной и преступными с гуманитарной точки зрения попытки Киева атаковать регионы РФ и помешать... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:10
2024-03-15T18:10
выборы президента россии — 2024
политика
россия
украина
киев
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными с военной и преступными с гуманитарной точки зрения попытки Киева атаковать регионы РФ и помешать президентским выборам. Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России. "Целью этих бессмысленных с военной, и преступной с гуманитарной точки зрения акции является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/ataki-1933316252.html
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политика, россия, украина, киев, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин назвал попытки Украины помешать российским выборам бессмысленными

Путин назвал попытки Украины помешать выборам в РФ бессмысленными и преступными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными с военной и преступными с гуманитарной точки зрения попытки Киева атаковать регионы РФ и помешать президентским выборам.
Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России.
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Путин прокомментировал попытки диверсионных атак на двух направлениях
Вчера, 17:55
"Целью этих бессмысленных с военной, и преступной с гуманитарной точки зрения акции является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Вчера, 17:47
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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