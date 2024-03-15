https://ria.ru/20240315/putin-1933302482.html

"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад

"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад - РИА Новости, 15.03.2024

"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад

Запад не смог добиться краха российской экономики из-за грамотных действий Владимира Путина, заявил один из ведущих американских аналитиков, эксперт по... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:19

2024-03-15T17:19

2024-03-15T17:19

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Запад не смог добиться краха российской экономики из-за грамотных действий Владимира Путина, заявил один из ведущих американских аналитиков, эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для Washington Post."Российская экономика выжила, потому что Путин сделал все возможное", — констатировал аналитик.По словам Закария, заслуга президента России заключается в том, что он не только перевел некоторые сферы экономики на военные рельсы, но и сплотил россиян благодаря патриотизму. Все это, считает эксперт, и привело к тому, что западные прогнозы не оправдались."Российская экономика выдержала западные санкции гораздо лучше, чем предполагалось", — отметил он.Закария призвал на этом примере помнить, что экономическое давление не всегда может приводить к капитуляции страны.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240315/putin-1933238048.html

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сша

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в мире, сша, россия, владимир путин, москва