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"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад - РИА Новости, 15.03.2024
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17:19 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/putin-1933302482.html
"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад
"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад - РИА Новости, 15.03.2024
"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад
Запад не смог добиться краха российской экономики из-за грамотных действий Владимира Путина, заявил один из ведущих американских аналитиков, эксперт по... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:19
2024-03-15T17:19
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Запад не смог добиться краха российской экономики из-за грамотных действий Владимира Путина, заявил один из ведущих американских аналитиков, эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для Washington Post."Российская экономика выжила, потому что Путин сделал все возможное", — констатировал аналитик.По словам Закария, заслуга президента России заключается в том, что он не только перевел некоторые сферы экономики на военные рельсы, но и сплотил россиян благодаря патриотизму. Все это, считает эксперт, и привело к тому, что западные прогнозы не оправдались."Российская экономика выдержала западные санкции гораздо лучше, чем предполагалось", — отметил он.Закария призвал на этом примере помнить, что экономическое давление не всегда может приводить к капитуляции страны.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240315/putin-1933238048.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, москва
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Москва
"Путин сделал это": в США раскрыли, как Россия переиграла Запад

Фарид Закария: российская экономика выжила благодаря Путину

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Запад не смог добиться краха российской экономики из-за грамотных действий Владимира Путина, заявил один из ведущих американских аналитиков, эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для Washington Post.
"Российская экономика выжила, потому что Путин сделал все возможное", — констатировал аналитик.
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По словам Закария, заслуга президента России заключается в том, что он не только перевел некоторые сферы экономики на военные рельсы, но и сплотил россиян благодаря патриотизму. Все это, считает эксперт, и привело к тому, что западные прогнозы не оправдались.
«
"Российская экономика выдержала западные санкции гораздо лучше, чем предполагалось", — отметил он.
Закария призвал на этом примере помнить, что экономическое давление не всегда может приводить к капитуляции страны.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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