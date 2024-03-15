https://ria.ru/20240315/putin-1933238048.html

Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США

Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США - РИА Новости, 15.03.2024

Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США

Президенту РФ Владимиру Путину можно доверять в отличие от западных политиков, делающих ложные заявления, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:34

2024-03-15T14:34

2024-03-15T14:34

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владимир путин

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интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину можно доверять в отличие от западных политиков, делающих ложные заявления, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли, комментируя интервью президента журналисту Дмитрию Киселеву. Путин в интервью Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, России нужны гарантии, и они должны быть прописаны. "Эта речь имеет особое значение, поскольку произносится в момент серьезного глобального конфликта и серьезных глобальных перемен. В отличие от всех западных политиков, чьи заявления всегда неизбежно оказываются ложными, слова Путина имеют смысл, потому что он человек, словам которого можно доверять, потому что он делает то, что говорит", - отметил Бентли. По его словам, страны, которые контролируют Украину, хотят уничтожения РФ и не согласятся с мирными договорённостями. "НАТО - настоящий враг России, и для них слова служат лишь обманом, еще одним оружием, которое можно использовать, чтобы попытаться выиграть путем "переговоров" то, что им не удалось завоевать на поле боя", - сказал Бентли.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву