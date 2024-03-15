https://ria.ru/20240315/putin-1933238048.html
Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США
Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США - РИА Новости, 15.03.2024
Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США
Президенту РФ Владимиру Путину можно доверять в отличие от западных политиков, делающих ложные заявления, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:34
2024-03-15T14:34
2024-03-15T14:34
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интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину можно доверять в отличие от западных политиков, делающих ложные заявления, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли, комментируя интервью президента журналисту Дмитрию Киселеву. Путин в интервью Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, России нужны гарантии, и они должны быть прописаны. "Эта речь имеет особое значение, поскольку произносится в момент серьезного глобального конфликта и серьезных глобальных перемен. В отличие от всех западных политиков, чьи заявления всегда неизбежно оказываются ложными, слова Путина имеют смысл, потому что он человек, словам которого можно доверять, потому что он делает то, что говорит", - отметил Бентли. По его словам, страны, которые контролируют Украину, хотят уничтожения РФ и не согласятся с мирными договорённостями. "НАТО - настоящий враг России, и для них слова служат лишь обманом, еще одним оружием, которое можно использовать, чтобы попытаться выиграть путем "переговоров" то, что им не удалось завоевать на поле боя", - сказал Бентли.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить, заявил журналист из США
Военный журналист Бентли: Путину, в отличие от лидеров Запада, можно верить
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину можно доверять в отличие от западных политиков, делающих ложные заявления, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли, комментируя интервью президента журналисту Дмитрию Киселеву.
Путин в интервью Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, России нужны гарантии, и они должны быть прописаны.
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"Эта речь имеет особое значение, поскольку произносится в момент серьезного глобального конфликта и серьезных глобальных перемен. В отличие от всех западных политиков, чьи заявления всегда неизбежно оказываются ложными, слова Путина имеют смысл, потому что он человек, словам которого можно доверять, потому что он делает то, что говорит", - отметил Бентли.
По его словам, страны, которые контролируют Украину
, хотят уничтожения РФ и не согласятся с мирными договорённостями.
"НАТО
- настоящий враг России, и для них слова служат лишь обманом, еще одним оружием, которое можно использовать, чтобы попытаться выиграть путем "переговоров" то, что им не удалось завоевать на поле боя", - сказал Бентли.
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