https://ria.ru/20240315/provokatsiya-1933255953.html

В Общественной палате отреагировали на провокации с зеленкой на голосовании

В Общественной палате отреагировали на провокации с зеленкой на голосовании - РИА Новости, 15.03.2024

В Общественной палате отреагировали на провокации с зеленкой на голосовании

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова прокомментировала случаи нарушения голосования в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:17

2024-03-15T15:17

2024-03-15T15:18

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова прокомментировала случаи нарушения голосования в Воронежской, Ростовской областях и Карачаево-Черкессии, где избиратели вылили зеленку в урну для голосовании, она назвала это намеренной провокацией, учитывая синхронность происшествий. "Это вопиющий случай. Фактически люди совершили преступление, нарушив избирательные права других граждан. Сделано это публично, с особым цинизмом… Учитывая синхронность происшествий в разных регионах, можно предположить намеренную организованную провокацию",- сказала Булгакова на брифинге в ОП РФ. Она уточнила, что в ходе голосования около 11.00 на четырех избирательных участках – в Воронежской, Ростовской области и Карачаево-Черкессии - избиратели вылили зеленку в урны для голосования. По словам Булгаковой, в случае с Карачаево-Черкессией на видеозаписи с камер наблюдения видно, как женщина сделала это уже после того, как проголосовала, опустив бюллетень в ту же урну. "Очевидно, что люди, желающие сорвать российские выборы, используют все возможные средства – от артиллерийских обстрелов до вот таких провокаторов. Однако сорвать выборы не удается", - добавила Булгакова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html

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политика, россия, ростовская область