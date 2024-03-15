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Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:17 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/provokatsii-1933204440.html
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК - РИА Новости, 15.03.2024
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК
Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:17
2024-03-15T13:17
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. На международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" она сообщила, что членам избирательных комиссий приходится работать часто в непростых условиях. "Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", - сообщила Памфилова. Она рассказала, что членам комиссий оказывается психоэмоциональная помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят "хорошо подготовленные люди", начинают провоцировать и "выбивать" их из рабочего состояния. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК

Памфилова: России не впервой справляться с зарубежными провокациями на выборах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
На международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" она сообщила, что членам избирательных комиссий приходится работать часто в непростых условиях.
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"Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", - сообщила Памфилова.
Она рассказала, что членам комиссий оказывается психоэмоциональная помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят "хорошо подготовленные люди", начинают провоцировать и "выбивать" их из рабочего состояния.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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