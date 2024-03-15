https://ria.ru/20240315/provokatsii-1933204440.html
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК - РИА Новости, 15.03.2024
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК
Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:17
2024-03-15T13:17
2024-03-15T13:17
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. На международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" она сообщила, что членам избирательных комиссий приходится работать часто в непростых условиях. "Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", - сообщила Памфилова. Она рассказала, что членам комиссий оказывается психоэмоциональная помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят "хорошо подготовленные люди", начинают провоцировать и "выбивать" их из рабочего состояния. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК
Памфилова: России не впервой справляться с зарубежными провокациями на выборах
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
На международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" она сообщила, что членам избирательных комиссий приходится работать часто в непростых условиях.
Запад переходит к открытому террору против России
"Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", - сообщила Памфилова.
Она рассказала, что членам комиссий оказывается психоэмоциональная помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят "хорошо подготовленные люди", начинают провоцировать и "выбивать" их из рабочего состояния.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.