https://ria.ru/20240315/provokatsii-1933204440.html

Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК

Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК - РИА Новости, 15.03.2024

Россия справится с зарубежными провокациями на выборах, уверен ЦИК

Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:17

2024-03-15T13:17

2024-03-15T13:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия справится с провокациями на выборах президента РФ, которые готовятся из-за рубежа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. На международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты" она сообщила, что членам избирательных комиссий приходится работать часто в непростых условиях. "Нам уже с утра пришлось столкнуться с целым рядом провокаций, которые готовились из-за рубежа теми, кто с ними взаимодействует. Но мы справимся, нам не впервой", - сообщила Памфилова. Она рассказала, что членам комиссий оказывается психоэмоциональная помощь, чтобы они могли адекватно среагировать, когда к ним приходят "хорошо подготовленные люди", начинают провоцировать и "выбивать" их из рабочего состояния. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, цик рф