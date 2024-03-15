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Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах
Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что её аппарат получает сигналы о возможных провокациях на электронные системы выборов... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:24
2024-03-15T12:24
2024-03-15T12:32
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что её аппарат получает сигналы о возможных провокациях на электронные системы выборов президента РФ, но она уверена, что все пройдет на высоком уровне с соблюдением гарантий избирательных прав граждан. "Мы получаем сигналы, что возможны провокации и атаки на наши электронные системы (выборов президента РФ - ред.), но уверены, что все пройдет как обычно на высоком уровне с соблюдением гарантий избирательных прав граждан", - сказала Москалькова журналистам после своего голосования на выборах президента РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна москалькова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах
Москалькова: есть сигналы об опасности провокаций на электронные системы выборов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что её аппарат получает сигналы о возможных провокациях на электронные системы выборов президента РФ, но она уверена, что все пройдет на высоком уровне с соблюдением гарантий избирательных прав граждан.
"Мы получаем сигналы, что возможны провокации и атаки на наши электронные системы (выборов президента РФ - ред.), но уверены, что все пройдет как обычно на высоком уровне с соблюдением гарантий избирательных прав граждан", - сказала Москалькова журналистам после своего голосования на выборах президента РФ.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.