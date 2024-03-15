https://ria.ru/20240315/provokatsii-1933177592.html

Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах

Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

Москалькова сообщила, что ее предупреждают об угрозе провокаций на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что её аппарат получает сигналы о возможных провокациях на электронные системы выборов... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:24

2024-03-15T12:24

2024-03-15T12:32

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что её аппарат получает сигналы о возможных провокациях на электронные системы выборов президента РФ, но она уверена, что все пройдет на высоком уровне с соблюдением гарантий избирательных прав граждан. "Мы получаем сигналы, что возможны провокации и атаки на наши электронные системы (выборов президента РФ - ред.), но уверены, что все пройдет как обычно на высоком уровне с соблюдением гарантий избирательных прав граждан", - сказала Москалькова журналистам после своего голосования на выборах президента РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, татьяна москалькова