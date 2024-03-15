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Перед канцелярией, где Блинкен встретится Нехаммером, начался протест
Перед канцелярией, где Блинкен встретится Нехаммером, начался протест - РИА Новости, 15.03.2024
Перед канцелярией, где Блинкен встретится Нехаммером, начался протест
Климатические активисты из движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) устроили акцию протеста перед канцелярией в Вене, где должна состояться... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:19
2024-03-15T17:19
2024-03-15T17:19
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ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Климатические активисты из движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) устроили акцию протеста перед канцелярией в Вене, где должна состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и главой МИД республики Александером Шалленбергом, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-служба ведомства канцлера Австрии в пятницу утром анонсировала встречу Блинкена с Нехаммером и Шалленбергом, а также пресс-конференцию по итогам переговоров. С 14.00 (15.00 мск) перед входом в канцелярию начали собираться представители СМИ. Около 14.30 (16.30 мск) к канцелярии подбежали три активиста "Последнего поколения" - одна девушка и два молодых человека. Они надели оранжевые жилеты, развернули желтый плакат с лозунгом "Право на выживание" и сели на тротуар перед входом в здание. Полиция попыталась растащить активистов, женщина-полицейский начала забирать у активистов плакат, восклицая при этом: "Что это? Пожалуйста, не здесь!", а затем отошла в сторону и стала наблюдать со стороны так же, как и остальные правоохранители. Активисты заявили, что участники акции хотят привлечь внимание "Нехаммера, Шалленберга и Блинкена, которые собираются здесь, позволяют себя фотографировать и делают вид, что ничего не происходит", на фоне угрозы глобального потепления.
https://ria.ru/20231101/politseyskiy-1906789091.html
https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1907978487.html
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в мире, энтони блинкен, австрия, карл нехаммер, александер шалленберг
В мире, Энтони Блинкен, Австрия, Карл Нехаммер, Александер Шалленберг
Перед канцелярией, где Блинкен встретится Нехаммером, начался протест
Активисты начала протест перед канцелярией, где Блинкен встретится с Нехаммером
ВЕНА, 15 мар — РИА Новости. Климатические активисты из движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) устроили акцию протеста перед канцелярией в Вене, где должна состояться встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и главой МИД республики Александером Шалленбергом, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-служба ведомства канцлера Австрии в пятницу утром анонсировала встречу Блинкена с Нехаммером и Шалленбергом, а также пресс-конференцию по итогам переговоров. С 14.00 (15.00 мск) перед входом в канцелярию начали собираться представители СМИ.
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Около 14.30 (16.30 мск) к канцелярии подбежали три активиста "Последнего поколения" - одна девушка и два молодых человека. Они надели оранжевые жилеты, развернули желтый плакат с лозунгом "Право на выживание" и сели на тротуар перед входом в здание.
Полиция попыталась растащить активистов, женщина-полицейский начала забирать у активистов плакат, восклицая при этом: "Что это? Пожалуйста, не здесь!", а затем отошла в сторону и стала наблюдать со стороны так же, как и остальные правоохранители.
Активисты заявили, что участники акции хотят привлечь внимание "Нехаммера, Шалленберга и Блинкена, которые собираются здесь, позволяют себя фотографировать и делают вид, что ничего не происходит", на фоне угрозы глобального потепления.
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