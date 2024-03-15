https://ria.ru/20240315/printsessa-1933173514.html

Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы

Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в Великобритании, которую "ищут", с иронией... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:07

2024-03-15T12:07

2024-03-15T15:49

в мире

россия

лондон

солсбери

мария захарова

скотленд-ярд

кейт миддлтон

сергей скрипаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932252017_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_3446ba7d460b645436c5ffb6d993ab01.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в Великобритании, которую "ищут", с иронией заявила в Telegram-канале, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". "Все Соединенное королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон. "Такая-сякая" не появляется на публике уже более двух месяцев", — написала Захарова.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. Десятого марта супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев. К публикации было прикреплено фото, на котором Кейт Миддлтон сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей из опасений, что она отредактирована. "Вроде, как сообщил Кенсингтонский дворец, была в больнице. Потом все сорвалось в пике традиционного британского таблоидного шабаша, означающего одно: правду никто говорить не собирается", — написала Захарова, добавив, что "историю Дианы мы все хорошо помним". "Вообще в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". На это требуется дня два-три. А все, что надо "не найти", ищут долго", — написала Захарова. Она добавила, что "больше всего" ей "понравилась фальшивая фотография с Кейт и подрисованными детьми, которую Кенсингтонский дворец по случаю Дня матери разместил в соцсетях и разослал в СМИ, а потом после дикого скандала изъял из обращения". Захарова подчеркнула, что, отметили в СМИ, "изображение не прошло проверку на соответствие внутренним стандартам". "В переводе на человеческий это означает, что подделку разоблачила общественность и в следующий раз фальсифицировать королевская семья будет качественно", — написала Захарова. "А то, что речь идет о фабрикации снимка, сомнений нет ни у кого", — считает официальный представитель МИД. "Дам совет одураченным британцам: хотите найти принцессу — наймите располагающихся у вас же в Британии бродячих расследователей Марию Певчих*, Христо Грозева* и Bellingcat**", — добавила она. "Чего они только не находили в тысячах километрах от Британии. У себя под носом королевскую особу им найти ничего не стоит", — написала Захарова, добавив, что "до субботы управятся, может, и Скрипалей наконец где-то там, рядом с Кейт обнаружат". В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года — через четыре месяца после отравления Скрипалей — британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он посчитал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, признанная иноагентом в России.

https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html

https://ria.ru/20211211/spenser-1762987341.html

https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

россия

лондон

солсбери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, лондон, солсбери, мария захарова, скотленд-ярд, кейт миддлтон, сергей скрипаль