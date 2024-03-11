https://ria.ru/20240311/foto-1932223073.html

СМИ: ведущие новостные агентства массово отозвали фото принцессы Уэльской

СМИ: ведущие новостные агентства массово отозвали фото принцессы Уэльской - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: ведущие новостные агентства массово отозвали фото принцессы Уэльской

Ведущие мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:44

2024-03-11T07:44

2024-03-11T14:16

кейт миддлтон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105972/73/1059727321_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b16044f55664322542960b4419b78106.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ведущие мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей из опасений, что оно отредактировано, сообщает газета Daily Mail.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. Десятого марта супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев. К публикации было прикреплено фото, на котором Кейт Миддлтон сидит на стуле в окружении трех своих детей."Зарубежные агентства, включая Рейтер, Ассошиэйтед Пресс… и Франс Пресс, отозвали фото, заявив, что оно, возможно, было подвергнуто цифровым манипуляциям", - пишет газета.Отмечается, что пользователи сети обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты, судя по всему, были обработаны с помощью цифрового редактора. Некоторых также насторожил неестественный каблук одного из ботинок Шарлотты. Другие обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Миддлтон.Как пишет газета, очевидные ошибки при редактировании фотографии лишь подогрели теории заговора о том, где на самом деле находится принцесса Уэльская. В Кенсингтонском дворце комментировать ситуацию с фотографией отказались.

https://ria.ru/20240108/prints_endryu-1920101426.html

https://ria.ru/20240216/google-1927707149.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кейт миддлтон, в мире