https://ria.ru/20240315/prigovor-1933391998.html

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве одного из создателей "Спутника V" - РИА Новости, 15.03.2024

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Хорошевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии особого режима Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:09

2024-03-15T23:09

2024-03-15T23:09

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии особого режима Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 2 года, с установлением соответствующих ограничений", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, Змановский и Ботиков были в квартире последнего, когда между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник задушил Ботикова ремнём. Свою вину Змановский признал, сообщили в СК. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи РИА Новости уточняли, что погибший Ботиков работал старшим научным сотрудником, он соавтор патента на вакцину "Спутник V", был среди награжденных президентом за разработку вакцины. Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране, где проживают более 4 миллиардов человек, а созданная на ее основе "Спутник Лайт" - более чем в 30 государствах.

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926904101.html

https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933331108.html

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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия