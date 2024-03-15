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Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства - РИА Новости, 15.03.2024
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Шоубиз
 
16:57 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства - РИА Новости, 15.03.2024
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства
Снявшегося в популярном сериале "Игра в кальмара" 79-летнего южнокорейского актера О Ён Су приговорили к 8 месяцам тюремного заключения условно по делу о... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:57
2024-03-15T16:57
шоубиз
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Снявшегося в популярном сериале "Игра в кальмара" 79-летнего южнокорейского актера О Ён Су приговорили к 8 месяцам тюремного заключения условно по делу о домогательствах, сообщило агентство Рёнхап. "Судья ... 15 марта приговорил О к 8 месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, а также прохождению 40-часовой программы по лечению от (склонности) к сексуальному насилию", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в 2017 году, когда пожилой актер, согласно показаниям потерпевшей, приказал ей сесть на кровать и заявил, что "ощущает ее как женщину", а во время прогулки предложил ей обняться. При этом впоследствии О Ён Су "в целом признал" свою вину, после того как потерпевшая потребовала от него извинений, но в суде заявил, что сделал это для того чтобы конфликт не оказал влияние на произведение, над которым он тогда работал. По словам актера, он обнял женщину из чувства заботы, поскольку относился к ней "как к дочери". Суд посчитал это признанием обвинений в домогательствах. Заявление на заведение уголовного дела против актера было подано в декабре 2021 года, спустя год дело было передано в суд. Прокуратура требовала приговорить О Су Ёна к 1 году заключения из-за его отказа признавать свою вину. Актер заявил, что не согласен с решением суда и планирует подать апелляцию. В 2022 году О Ён Су стал первым южнокорейским актером, получившим американскую премию "Золотой глобус" за мужскую роль второго плана в сериале "Игра в кальмара". Он также известен ролью монаха в фильме Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" 2003 года, впоследствии получившем множество международных наград.
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южная корея, в мире
Шоубиз, Южная Корея, В мире
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства

Актера О Ён Су из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства

© Netflix (2021)Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix (2021)
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Снявшегося в популярном сериале "Игра в кальмара" 79-летнего южнокорейского актера О Ён Су приговорили к 8 месяцам тюремного заключения условно по делу о домогательствах, сообщило агентство Рёнхап.
"Судья ... 15 марта приговорил О к 8 месяцам заключения с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, а также прохождению 40-часовой программы по лечению от (склонности) к сексуальному насилию", - говорится в сообщении.
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Инцидент произошел в 2017 году, когда пожилой актер, согласно показаниям потерпевшей, приказал ей сесть на кровать и заявил, что "ощущает ее как женщину", а во время прогулки предложил ей обняться. При этом впоследствии О Ён Су "в целом признал" свою вину, после того как потерпевшая потребовала от него извинений, но в суде заявил, что сделал это для того чтобы конфликт не оказал влияние на произведение, над которым он тогда работал. По словам актера, он обнял женщину из чувства заботы, поскольку относился к ней "как к дочери". Суд посчитал это признанием обвинений в домогательствах.
Заявление на заведение уголовного дела против актера было подано в декабре 2021 года, спустя год дело было передано в суд. Прокуратура требовала приговорить О Су Ёна к 1 году заключения из-за его отказа признавать свою вину. Актер заявил, что не согласен с решением суда и планирует подать апелляцию.
В 2022 году О Ён Су стал первым южнокорейским актером, получившим американскую премию "Золотой глобус" за мужскую роль второго плана в сериале "Игра в кальмара". Он также известен ролью монаха в фильме Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" 2003 года, впоследствии получившем множество международных наград.
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