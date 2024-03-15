https://ria.ru/20240315/potrebiteli-1932700972.html

Всемирный день прав потребителя

Всемирный день прав потребителя - РИА Новости, 15.03.2024

Всемирный день прав потребителя

Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается под эгидой ООН 15 марта с целью привлечь внимание к правам и нуждам... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T01:37

2024-03-15T01:37

2024-03-15T01:37

справки

россия

сша

ссср

оон

генеральная ассамблея оон

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

всемирный день защиты прав потребителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932728966_0:56:1915:1133_1920x0_80_0_0_3ba4da1622e59bca3836c072dc79f7a1.jpg

Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается под эгидой ООН 15 марта с целью привлечь внимание к правам и нуждам потребителей.Впервые этот день отметили в 1983 году по инициативе Международной организации потребителей (Consumer International), созданной в 1960 году и объединяющей 200 организаций в 100 странах.Дата 15 марта была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1962 году состоялось выступление 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в конгрессе США, в котором он дал определение понятию "потребитель" и выделил четыре неотъемлемых его права: право на безопасность, на информацию, на выбор товаров и услуг по конкурентоспособным ценам и право быть выслушанным.В 1985 году ООН дополнила речь Кеннеди, позже названную Биллем о правах потребителей, еще четырьмя постулатами: право на удовлетворение основных потребностей, на возмещение ущерба, на просвещение потребителей и право на здоровую окружающую среду.9 апреля 1985 года Генассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. С принятием этих принципов потребительские права получили международное признание и законность. В них предусмотрены положения, которыми должны руководствоваться правительства при определении политики и разработке законодательства в области защиты интересов потребителей. Это способствовало развитию международного сотрудничества в этой области. Позднее принципы были расширены Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) в резолюции от 26 июля 1999 года и пересмотрены Генассамблеей ООН в резолюции от 22 декабря 2015 года.В обновленных принципах доступ к основным товарам и услугам и защита уязвимых и обездоленных потребителей были признаны новыми законными потребностями потребителей. В них вошло более 90% рекомендаций Международной организации потребителей.В 1989 году в СССР была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, куда вошли антимонопольный комитет, Госстандарт (ныне Росстандарт), санэпиднадзор, общества потребителей, кредитные союзы и т.д. С их помощью множество людей сумели отстоять свои интересы в сложных ситуациях, нередко возникающих по обе стороны прилавка и в сфере услуг.Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений – большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей. Россия впервые отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон РФ "О защите прав потребителей", законодательно закрепивший потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих услуги системы защиты прав потребителей. Более широко этот праздник отмечался во всех регионах в 1994 году, но официально начало ему положено в 1996 году с момента вступления России в Международную организацию потребителей.Ежегодно Consumer International определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей.В 2024 году его тема звучит как "Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей" (Fair and responsible AI for consumers). Международный день будет посвящен таким проблемам, как дезинформация, нарушения конфиденциальности и дискриминационная практика, а также тому, как платформы, управляемые ИИ, могут распространять ложную информацию и поддерживать ее. Искусственный интеллект – способность компьютерных систем выполнять интеллектуальные и творческие функции, которые традиционно считаются человеческими. Это определение, как и сам термин "искусственный интеллект" (ИИ), было впервые озвучено в 1956 году на семинаре в Дартмутском колледже, который организовали американские ученые Джон Маккарти, Марвин Ли Минский, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон. За последние годы ИИ добился значительных успехов, преобразовав различные аспекты повседневной жизни человека (смартфоны, система умных домов и др.). Кроме того, он стал технологической реальностью для предприятий и организаций в разных отраслях (медицина, сельское хозяйство, образование, промышленность, финансовая и дорожная сферы и др.). Согласно последнему отчету "Индекс искусственного интеллекта", внедрение ИИ среди крупных компаний выросло на 47% по сравнению с данными за 2018 год.Одновременно с ростом количества проектов по внедрению ИИ все чаще встает вопрос о безопасном его использовании. В настоящее время различные государства разрабатывают свои стратегии правового регулирования разработки и использования технологий ИИ. В декабре 2023 года Европейский союз согласовал первый в мире закон, который регулирует различные аспекты использования ИИ. Документ описывает правила использования разных систем на основе ИИ, в том числе систем распознавания лиц, предиктивной аналитики, генеративного ИИ, беспилотных автомобилей и др. Формирование концептуального правового поля по урегулированию систем ИИ в Российской Федерации началось в 2019 году с принятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", содержание которой предполагало разработку пакета нормативно-правовых актов для увеличения внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. В частности, в 2020 году был принят федеральный закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Этот нормативно-правовой акт имел решающее значение для отраслей, связанных с системами ИИ, так как дал разрешение на ввод в хозяйственный оборот нового правового режима системы ИИ в различных отраслях народного хозяйства.Основные положения регулирования ИИ заложены в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной указом президента России в 2019 году. Данным документом предусмотрено создание комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий ИИ, и перечислены основные ее направления.Основным инструментом реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года является федеральный проект "Искусственный интеллект", который был утвержден в 2020 году и предусматривает пакет мер, направленный на поддержку компаний-разработчиков ИИ-решений и поддержку апробации таких решений на российских предприятиях, повышение кадрового обеспечения, развитие системы науки и образования, формирование инфраструктуры для благоприятного развития отечественного ИИ. В 2020 году распоряжением правительства РФ утверждена Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, которая стала первым документом, в котором определяются основные подходы к трансформации системы нормативного регулирования в Российской Федерации для развития технологий искусственного интеллекта и робототехники в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности личности общества и государства. Потенциал ИИ для изменения отраслей промышленности и улучшения человеческого опыта неоспорим. Поскольку технологии продолжают развиваться, можно ожидать, что ИИ будет играть еще более важную роль в формировании будущего человечества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, ссср, оон, генеральная ассамблея оон, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), всемирный день защиты прав потребителей