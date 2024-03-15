https://ria.ru/20240315/poteri-1933141629.html

ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек

ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек

Общие потери войск Украины при попытках прорыва на территорию РФ 12-14 марта в Курской и Белгородской областях превысили 1,5 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:47

2024-03-15T10:47

2024-03-15T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

белгородская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общие потери войск Украины при попытках прорыва на территорию РФ 12-14 марта в Курской и Белгородской областях превысили 1,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ. По словам Минобороны, за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". "Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины", - отметили в ведомстве. В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)