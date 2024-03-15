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ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек
ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 15.03.2024
ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек
Общие потери войск Украины при попытках прорыва на территорию РФ 12-14 марта в Курской и Белгородской областях превысили 1,5 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:47
2024-03-15T10:47
2024-03-15T10:48
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общие потери войск Украины при попытках прорыва на территорию РФ 12-14 марта в Курской и Белгородской областях превысили 1,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ. По словам Минобороны, за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены, атаки подразделений ВСУ отражены". "Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 - безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины", - отметили в ведомстве. В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли 1,5 тысячи человек
МО: потери ВСУ при попытках прорыва на территорию РФ превысили 1,5 тыс человек