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В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 15.03.2024 (обновлено: 23:56 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/postavki-1933395396.html
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 15.03.2024
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине
Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:39
2024-03-15T23:56
специальная военная операция на украине
киев
оон
в мире
дмитрий полянский
россия
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания по поставкам западного оружия на Украину", - сказал Полянский на заседании Совбеза.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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киев, оон, в мире, дмитрий полянский, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, ООН, В мире, Дмитрий Полянский, Россия
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине

Полянский: в СБ ООН 22 марта пройдет заседание по поставкам оружия Украине

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 мар – РИА Новости. Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания по поставкам западного оружия на Украину", - сказал Полянский на заседании Совбеза.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевООНВ миреДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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