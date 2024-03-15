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В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 15.03.2024
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине
Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:39
2024-03-15T23:39
2024-03-15T23:56
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания по поставкам западного оружия на Украину", - сказал Полянский на заседании Совбеза.
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киев, оон, в мире, дмитрий полянский, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, ООН, В мире, Дмитрий Полянский, Россия
В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине
Полянский: в СБ ООН 22 марта пройдет заседание по поставкам оружия Украине