https://ria.ru/20240315/postavki-1933395396.html

В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине

В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 15.03.2024

В СБ ООН пройдет заседание по поставкам оружия Украине

Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:39

2024-03-15T23:39

2024-03-15T23:56

специальная военная операция на украине

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Никто из поставщиков оружия киевскому режиму не должен уйти от ответственности, об этом пойдет речь на запрошенном Россией на 22 марта заседании СБ ООН, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания по поставкам западного оружия на Украину", - сказал Полянский на заседании Совбеза.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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