https://ria.ru/20240315/postavki-1933350879.html

Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов, пишут СМИ

Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024

Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов, пишут СМИ

Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 тысячи пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:58

2024-03-15T19:58

2024-03-15T19:58

специальная военная операция на украине

украина

греция

чехия

кириакос мицотакис

никос дендиас

нато

владимир зеленский

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АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 тысячи пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, используемых в противотанковой борьбе и в зенитном оружии, а также 70 самоходных гаубиц М114А1, пишет газета "Катимерини". "Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено напрямую на Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, затем последует подписание двустороннего соглашения", - говорится в статье. "Афины уведомили чиновников Евросоюза, отвечающих за координацию помощи Киеву, что могут в этом году поставить Украине через Чехию. Во-первых, две тысячи пятидюймовых ракет класса "земля-воздух", также известных как Zuni. Во-вторых, 180 2,75-дюймовых ракет класса "воздух-поверхность". Не совсем понятно, как украинцы используют эти ракеты, но они находятся высоко в списке запросов, которые они время от времени направляют. В-третьих, 90 тысяч 90-миллиметровых ракет, которые украинцы могут использовать для противотанковой и противовоздушной обороны. В-четвертых, четыре миллиона патронов для винтовок и пулеметов калибра 7,62 на 54 миллиметра", - пишет газета. "В-пятых, 70 артиллерийских орудий M-114A1 американского производства, стреляющих снарядами калибра 155 миллиметров. Это уже вторая партия проданных Чехии старых артиллерийских орудий, которые уже давно потеряли свою оперативную необходимость, но в артиллерийской войне, ведущейся в грязи на Украине, могут найти применение", - отмечает издание. Министр обороны Греции Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружения Украине, в Германии. Ожидается, что он повторит позицию Греции о том, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить трудную весну, считает "Катимерини". "Греция уже предоставила зенитные ракетные установки и отправила гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 советского производства в обмен на несколько более современные боевые машины Marder немецкого производства. Что касается других систем вооружения, запрошенных украинцами, таких как зенитно-ракетная батарея С-300 советского производства, Греция неоднократно заявляла о необходимости замены их новыми системами западного происхождения, при этом в любом случае и вне зависимости от текущей ситуации она готовится к постепенному выводу старых и устаревших российских зенитных систем", - пишет газета. Греция заменит расположенные на островах ОСА-АК на системы израильского производства, как и ТОР-М1, которые развернуты в различных частях континентальной части страны, вне зависимости от хода обсуждений об их замене и отправке на Украину, в случае, если есть такое соглашение, полагает издание. Информационный портал militaire.gr пишет, что через несколько дней после поездки премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу и встречи с Владимиром Зеленским транспортный самолет "Антонов" в четверг приземлился на военном аэродроме в Элевсине вблизи Афин. "Украинский транспортный самолет не мог остаться незамеченным. Погрузка старых систем вооружения греческой армии происходила у всех на виду", - пишет портал. По его словам, самым парадоксальным в данной ситуации является то, что главный штаб ВВС ничего не знал о миссии "Антонова", уведомлен был лишь генштаб национальной обороны. Портал отметил, что Мицотакис ни перед кем не отчитывается. "Правительство ведет себя так, как будто страна принадлежит ему и оно может делать всё что хочет, как хочет, когда хочет, не отчитываясь перед парламентом. И сейчас оно делает это систематически, очевидно, пользуясь вялостью реакции оппозиционных партий, которые не давили на него так сильно, как должны были бы. Они не заставили объяснить, что именно правительством делает с оружием и боеприпасами, принадлежащими греческим вооруженным силам", - пишет портал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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украина, греция, чехия, кириакос мицотакис, никос дендиас, нато, владимир зеленский, в мире