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Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост - РИА Новости, 15.03.2024
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Религия
 
20:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/post-1933329030.html
Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост
Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост - РИА Новости, 15.03.2024
Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост
Эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) рассказал, что меню монахов во время Великого поста "общечеловеческое", РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:00
2024-03-15T20:00
религия
москва
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) рассказал, что меню монахов во время Великого поста "общечеловеческое", и достаточно разнообразное в разных монастырях."В Даниловом монастыре в первую неделю поста у нас один раз в день трапеза без масла – сыроедение, то есть не приготовленная на огне пища. С субботы, с воскресенья – уже пища с маслом. Афонские монастыри масло не едят весь пост растительное, кроме субботы и воскресенья – у них в субботу и воскресенье морепродукты, есть тоже такой вариант поста. То есть, большое разнообразие даже в монастырях… рецепты у нас все "общечеловеческие". Блины, как все, в масленицу обычно пекут с разными начинками: с творогом, яблоками и с вареньем. В монастырях в принципе нет особых каких-то разносолов. У нас в основном растительная пища: это овощи, фрукты, бобы, орехи, мед, какие-то сухофрукты", – рассказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной Великому посту.В Даниловом монастыре есть своя пекарня, поэтому единственное, чем его монахи разнообразят свой пост – это постная выпечка, практически – сухарик, который, по слову преподобного Серафима Саровского, поднимает настроение и прогоняет уныние, добавил игумен.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Масленицы рассказал в проповеди, что исполнение традиций праздника и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья.Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а также, за исключением некоторых дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют отказаться от мяса и молочных продуктов. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.В Русской православной церкви Великому посту предшествует неделя (в церкви неделю называют седмицей), на которую приходится Масленица: в это время, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.
https://ria.ru/20240314/post-1933037332.html
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москва, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Русская православная церковь, Религия
Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост

Игумен Иннокентий (Ольховский): в монастырях нет особых разносолов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) рассказал, что меню монахов во время Великого поста "общечеловеческое", и достаточно разнообразное в разных монастырях.
"В Даниловом монастыре в первую неделю поста у нас один раз в день трапеза без масла – сыроедение, то есть не приготовленная на огне пища. С субботы, с воскресенья – уже пища с маслом. Афонские монастыри масло не едят весь пост растительное, кроме субботы и воскресенья – у них в субботу и воскресенье морепродукты, есть тоже такой вариант поста. То есть, большое разнообразие даже в монастырях… рецепты у нас все "общечеловеческие". Блины, как все, в масленицу обычно пекут с разными начинками: с творогом, яблоками и с вареньем. В монастырях в принципе нет особых каких-то разносолов. У нас в основном растительная пища: это овощи, фрукты, бобы, орехи, мед, какие-то сухофрукты", – рассказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной Великому посту.
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В Даниловом монастыре есть своя пекарня, поэтому единственное, чем его монахи разнообразят свой пост – это постная выпечка, практически – сухарик, который, по слову преподобного Серафима Саровского, поднимает настроение и прогоняет уныние, добавил игумен.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Масленицы рассказал в проповеди, что исполнение традиций праздника и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья.
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В Русской православной церкви Великому посту предшествует неделя (в церкви неделю называют седмицей), на которую приходится Масленица: в это время, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.
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