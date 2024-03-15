https://ria.ru/20240315/post-1933329030.html

Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост

Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост - РИА Новости, 15.03.2024

Игумен рассказал об "общечеловеческом" меню монахов в Великий пост

Эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) рассказал, что меню монахов во время Великого поста "общечеловеческое", РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:00

2024-03-15T20:00

2024-03-15T20:00

религия

москва

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848746239_0:133:3076:1863_1920x0_80_0_0_38380489c22c1b481f862117a54c4fb5.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой) рассказал, что меню монахов во время Великого поста "общечеловеческое", и достаточно разнообразное в разных монастырях."В Даниловом монастыре в первую неделю поста у нас один раз в день трапеза без масла – сыроедение, то есть не приготовленная на огне пища. С субботы, с воскресенья – уже пища с маслом. Афонские монастыри масло не едят весь пост растительное, кроме субботы и воскресенья – у них в субботу и воскресенье морепродукты, есть тоже такой вариант поста. То есть, большое разнообразие даже в монастырях… рецепты у нас все "общечеловеческие". Блины, как все, в масленицу обычно пекут с разными начинками: с творогом, яблоками и с вареньем. В монастырях в принципе нет особых каких-то разносолов. У нас в основном растительная пища: это овощи, фрукты, бобы, орехи, мед, какие-то сухофрукты", – рассказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной Великому посту.В Даниловом монастыре есть своя пекарня, поэтому единственное, чем его монахи разнообразят свой пост – это постная выпечка, практически – сухарик, который, по слову преподобного Серафима Саровского, поднимает настроение и прогоняет уныние, добавил игумен.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне Масленицы рассказал в проповеди, что исполнение традиций праздника и употребление блинов не отразится на спасении души, но посоветовал провести праздник "разумно и по-доброму", не отказываясь от присущих ему радости и веселья.Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а также, за исключением некоторых дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют отказаться от мяса и молочных продуктов. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.В Русской православной церкви Великому посту предшествует неделя (в церкви неделю называют седмицей), на которую приходится Масленица: в это время, согласно церковному уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту.

https://ria.ru/20240314/post-1933037332.html

https://ria.ru/20240313/post-1851250657.html

https://ria.ru/20240313/post-1850387242.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, русская православная церковь, религия