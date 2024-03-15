https://ria.ru/20240315/popytka-1933139060.html
Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию
Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию - РИА Новости, 15.03.2024
Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию
Среди диверсантов, которые накануне попытались прорваться в Россию со стороны Украины, были иностранные наемники, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:44
2024-03-15T10:44
2024-03-15T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Среди диверсантов, которые накануне попытались прорваться в Россию со стороны Украины, были иностранные наемники, сообщило Минобороны."Около 16:30 мск в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории на удалении одного километра от государственной границы", — говорится в пресс-релизе.После высадки диверсанты направились к приграничному селу Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов на окраине. При дальнейшем продвижении их засекли российские военные и сотрудники пограничных органов ФСБ.По противнику нанесли удар с использованием артиллерии, авиации, а также управляемыми авиабомбами.Понеся существенные потери, боевики начали отступление на территорию Украины. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле, где их уничтожили."Одновременно с этим огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек", — указали в ведомстве.Российские силовики полностью восстановили контроль над селом и зачистили район.С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери ВСУ превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
https://ria.ru/20240315/evakuatsiya-1933106660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белгородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию
МО: иностранные наемники были среди диверсантов, пытавшихся прорваться в Россию