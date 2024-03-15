https://ria.ru/20240315/popytka-1933139060.html

Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию

Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию - РИА Новости, 15.03.2024

Иностранные наемники участвовали в попытке прорыва диверсантов в Россию

Среди диверсантов, которые накануне попытались прорваться в Россию со стороны Украины, были иностранные наемники, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:44

2024-03-15T10:44

2024-03-15T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Среди диверсантов, которые накануне попытались прорваться в Россию со стороны Украины, были иностранные наемники, сообщило Минобороны."Около 16:30 мск в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории на удалении одного километра от государственной границы", — говорится в пресс-релизе.После высадки диверсанты направились к приграничному селу Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов на окраине. При дальнейшем продвижении их засекли российские военные и сотрудники пограничных органов ФСБ.По противнику нанесли удар с использованием артиллерии, авиации, а также управляемыми авиабомбами.Понеся существенные потери, боевики начали отступление на территорию Украины. Остатки диверсионной группы вышли на минное поле, где их уничтожили."Одновременно с этим огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек", — указали в ведомстве.Российские силовики полностью восстановили контроль над селом и зачистили район.С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Общие потери ВСУ превысили полторы тысячи человек, из которых около 500 — безвозвратные. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

https://ria.ru/20240315/evakuatsiya-1933106660.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)