https://ria.ru/20240315/pogoda-1933128243.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 15.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:04

2024-03-15T10:04

2024-03-15T10:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, медленно уходящего к юго-востоку. "В Москве сохранится переменная облачность, без осадков. Сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала года. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть южный, во второй половине дня - юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода