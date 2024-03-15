https://ria.ru/20240315/pogoda-1933128243.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 15.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:04
2024-03-15T10:04
2024-03-15T10:04
общество
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московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, медленно уходящего к юго-востоку. "В Москве сохранится переменная облачность, без осадков. Сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала года. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Подмосковье от плюс 4 до плюс 9 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть южный, во второй половине дня - юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Леус: в Москве в пятницу ожидается до плюс 8 градусов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, медленно уходящего к юго-востоку.
"В Москве сохранится переменная облачность, без осадков. Сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала года. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Подмосковье
от плюс 4 до плюс 9 градусов", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть южный, во второй половине дня - юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба.
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