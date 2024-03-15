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В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2024
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16:28 15.03.2024 (обновлено: 16:44 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/podzhog-1933284160.html
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело
Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:28
2024-03-15T16:44
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят различные действия для установления полной картины произошедшего.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после поджога кабинки для голосования в Москве

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖенщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
Женщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Женщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят различные действия для установления полной картины произошедшего.
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