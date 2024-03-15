https://ria.ru/20240315/podzhog-1933284160.html
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело
Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:28
2024-03-15T16:28
2024-03-15T16:44
выборы президента россии — 2024
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933288061_0:0:1125:632_1920x0_80_0_0_d5e76deed6cb40ec118c4cdea25872c4.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят различные действия для установления полной картины произошедшего.
https://ria.ru/20240315/urny-1933277415.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933288061_0:0:843:632_1920x0_80_0_0_539ffcb4970442cfc2af7666f70ccc9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после поджога кабинки для голосования в Москве
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят различные действия для установления полной картины произошедшего.
Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова