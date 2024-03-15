https://ria.ru/20240315/podzhog-1933284160.html

В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело

В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело

Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:28

2024-03-15T16:28

2024-03-15T16:44

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбудили после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят различные действия для установления полной картины произошедшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)