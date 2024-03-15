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Жительница Югры попыталась поджечь ящик для голосования на участке
Жительница Югры попыталась поджечь ящик для голосования на участке - РИА Новости, 15.03.2024
Жительница Югры попыталась поджечь ящик для голосования на участке
Жительница Когалыма пыталась поджечь ящик для голосования на одном из избирательных участков, бюллетени и оборудование не повреждены, сообщает избирком... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:41
2024-03-15T15:41
2024-03-15T15:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Жительница Когалыма пыталась поджечь ящик для голосования на одном из избирательных участков, бюллетени и оборудование не повреждены, сообщает избирком Ханты-Мансийского автономного округа. "В городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении. Уточняется, что бюллетени и технологическое оборудование не повреждено. Женщина, которая пыталась совершить поджог, задержана, а возгорание оперативно ликвидировано. Комментарий правоохранительных органов по данному инциденту РИА Новости пока не получало. Ранее местные власти и представители ЦИК сообщали об инцидентах на избирательных участках в Москве и в ряде регионов, где в урны для голосования выливали красящие вещества. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова утром в пятницу отмечала, что попытки провокаций во время голосования "это реально жизнь: мы (ЦИК – ред.) готовились, и они (провокаторы – ред.) готовились".
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происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, Выборы президента РФ
Жительница Югры попыталась поджечь ящик для голосования на участке
Жительница Югры попыталась поджечь ящик для голосования на избирательном участке