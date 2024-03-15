https://ria.ru/20240315/podderzhka-1933197042.html
Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С
Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С - РИА Новости, 15.03.2024
Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С
Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:59
2024-03-15T12:59
2024-03-15T12:59
рязанская область
павел малков
россия
гепатит c
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами обеспечат свыше 1000 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков. "Рязанская область получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С. Поддержка пойдёт на приобретение лекарств для граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом "хронический вирусный гепатит С", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Противовирусные препараты получат более 1000 человек. Средства в регион поступят в виде субсидий в три этапа в 2024-2026 годах. "Гепатит С — болезнь серьёзная, но излечимая. Важно, чтобы каждый пациент получил правильное лечение. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для этого есть все возможности", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240312/potentsial-1932555750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, россия, гепатит c
Рязанская область, Павел Малков, Россия, Гепатит C
РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами обеспечат свыше 1000 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Рязанская область получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С. Поддержка пойдёт на приобретение лекарств для граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом "хронический вирусный гепатит С", - написал Павел Малков
в своем Telegram-канале.
Малков: Рязанская область наращивает технический потенциал пожарной охраны
Он отметил, что решение принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Противовирусные препараты получат более 1000 человек. Средства в регион поступят в виде субсидий в три этапа в 2024-2026 годах.
"Гепатит С — болезнь серьёзная, но излечимая. Важно, чтобы каждый пациент получил правильное лечение. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для этого есть все возможности", - подчеркнул губернатор.