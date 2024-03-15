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Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С - РИА Новости, 15.03.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
12:59 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/podderzhka-1933197042.html
Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С
Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С - РИА Новости, 15.03.2024
Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С
Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:59
2024-03-15T12:59
рязанская область
павел малков
россия
гепатит c
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами обеспечат свыше 1000 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков. "Рязанская область получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С. Поддержка пойдёт на приобретение лекарств для граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом "хронический вирусный гепатит С", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Противовирусные препараты получат более 1000 человек. Средства в регион поступят в виде субсидий в три этапа в 2024-2026 годах. "Гепатит С — болезнь серьёзная, но излечимая. Важно, чтобы каждый пациент получил правильное лечение. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для этого есть все возможности", - подчеркнул губернатор.
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павел малков, россия, гепатит c
Рязанская область, Павел Малков, Россия, Гепатит C

Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами обеспечат свыше 1000 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Рязанская область получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С. Поддержка пойдёт на приобретение лекарств для граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом "хронический вирусный гепатит С", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Малков: Рязанская область наращивает технический потенциал пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Малков: Рязанская область наращивает технический потенциал пожарной охраны
12 марта, 17:36
Он отметил, что решение принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Противовирусные препараты получат более 1000 человек. Средства в регион поступят в виде субсидий в три этапа в 2024-2026 годах.
"Гепатит С — болезнь серьёзная, но излечимая. Важно, чтобы каждый пациент получил правильное лечение. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для этого есть все возможности", - подчеркнул губернатор.
 
Рязанская областьПавел МалковРоссияГепатит C
 
 
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