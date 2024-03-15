https://ria.ru/20240315/podderzhka-1933197042.html

Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С - РИА Новости, 15.03.2024

Рязанская область получит более 200 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

2024-03-15T12:59

рязанская область

павел малков

россия

гепатит c

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область по национальному проекту "Здравоохранение" за три года получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С, лекарственными препаратами обеспечат свыше 1000 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков. "Рязанская область получит более 217 миллионов рублей на борьбу с гепатитом С. Поддержка пойдёт на приобретение лекарств для граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом "хронический вирусный гепатит С", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Противовирусные препараты получат более 1000 человек. Средства в регион поступят в виде субсидий в три этапа в 2024-2026 годах. "Гепатит С — болезнь серьёзная, но излечимая. Важно, чтобы каждый пациент получил правильное лечение. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для этого есть все возможности", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240312/potentsial-1932555750.html

россия

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Артем Смирнов

павел малков, россия, гепатит c