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Группа РЭЦ в 2023 году поддержала 24 тысячи компаний - РИА Новости, 15.03.2024
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12:29 15.03.2024
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Группа РЭЦ в 2023 году поддержала 24 тысячи компаний
Группа РЭЦ в 2023 году поддержала 24 тысячи компаний - РИА Новости, 15.03.2024
Группа РЭЦ в 2023 году поддержала 24 тысячи компаний
Поддержку группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2023 году получили около 24 тысяч организаций, занимающихся внешнеэкономической... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:29
2024-03-15T12:29
вероника никишина
росэксимбанк
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поддержку группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2023 году получили около 24 тысяч организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, что на 23% выше, чем в 2022 году, сообщает РЭЦ."РЭЦ предлагает компаниям услуги по страхованию внешнеторговых сделок, помогает принять участие в международных тендерах, содействует в поиске иностранных контрагентов, консультирует по вопросам таможенного оформления товаров, оказывает кредитно-гарантийную поддержку бизнеса и т.д.", - говорится в сообщении.Основная деятельность РЭЦ направлена на поддержку экспорта несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений на любом этапе экспортной деятельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции. С 2022 года Группа наделена аналогичными функциями в части поддержки импорта."Всего в 2023 году Группа РЭЦ предоставила компаниям финансирование объемом 587 миллиардов рублей, что в 1,6 раза превысило финансирование в 2022 году. Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов прямой поддержки Группы РЭЦ составил 17 миллиардов долларов (рост к 2022 году – 33%)", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Растет популярность финансовых услуг Группы РЭЦ в регионах, основную роль в этом играют Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Количество МСП, выведенных на экспортные контракты по итогам полученных услуг с помощью ЦПЭ, в прошлом году выросло на 10%, до 3,6 тысяч.В структуру Группы РЭЦ входит единственное экспортное страховое агентство в России ЭКСАР, осуществляющее страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков, а также российских инвестиций за рубежом от политических рисков. Кроме поддержки критически важного импорта, ЭКСАР получил дополнительные полномочия перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри РФ.Услуги по кредитно–гарантийной поддержке экспортеров в рамках Группы РЭЦ оказывает государственный специализированный банк РОСЭКСИМБАНК. Его деятельность сосредоточена на формировании специальных финансовых предложений участникам экспортной сделки, позволяющих выводить российскую продукцию на внешние рынки с конкурентоспособной ценой и качеством. В настоящее время банк также предоставляет программу кредитования импорта.
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вероника никишина, росэксимбанк, россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Вероника Никишина, Росэксимбанк, Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Группа РЭЦ в 2023 году поддержала 24 тысячи компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поддержку группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в 2023 году получили около 24 тысяч организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, что на 23% выше, чем в 2022 году, сообщает РЭЦ.
"РЭЦ предлагает компаниям услуги по страхованию внешнеторговых сделок, помогает принять участие в международных тендерах, содействует в поиске иностранных контрагентов, консультирует по вопросам таможенного оформления товаров, оказывает кредитно-гарантийную поддержку бизнеса и т.д.", - говорится в сообщении.
Основная деятельность РЭЦ направлена на поддержку экспорта несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений на любом этапе экспортной деятельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции. С 2022 года Группа наделена аналогичными функциями в части поддержки импорта.
"Всего в 2023 году Группа РЭЦ предоставила компаниям финансирование объемом 587 миллиардов рублей, что в 1,6 раза превысило финансирование в 2022 году. Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов прямой поддержки Группы РЭЦ составил 17 миллиардов долларов (рост к 2022 году – 33%)", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Растет популярность финансовых услуг Группы РЭЦ в регионах, основную роль в этом играют Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Количество МСП, выведенных на экспортные контракты по итогам полученных услуг с помощью ЦПЭ, в прошлом году выросло на 10%, до 3,6 тысяч.
В структуру Группы РЭЦ входит единственное экспортное страховое агентство в России ЭКСАР, осуществляющее страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков, а также российских инвестиций за рубежом от политических рисков. Кроме поддержки критически важного импорта, ЭКСАР получил дополнительные полномочия перестраховывать риски по торговым кредитам, оформленным под правительственные гарантии внутри РФ.
Услуги по кредитно–гарантийной поддержке экспортеров в рамках Группы РЭЦ оказывает государственный специализированный банк РОСЭКСИМБАНК. Его деятельность сосредоточена на формировании специальных финансовых предложений участникам экспортной сделки, позволяющих выводить российскую продукцию на внешние рынки с конкурентоспособной ценой и качеством. В настоящее время банк также предоставляет программу кредитования импорта.
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Вероника НикишинаРосэксимбанкРоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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