https://ria.ru/20240315/petarda-1933224265.html

В Челябинской области на избирательном участке пытались поджечь петарду

В Челябинской области на избирательном участке пытались поджечь петарду - РИА Новости, 15.03.2024

В Челябинской области на избирательном участке пытались поджечь петарду

Петарду пытались поджечь на избирательном участке в ходе проведения выборов президента России в пятницу в Челябинской области, подозреваемого задержали,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:58

2024-03-15T13:58

2024-03-15T13:58

выборы президента россии — 2024

челябинская область

россия

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Петарду пытались поджечь на избирательном участке в ходе проведения выборов президента России в пятницу в Челябинской области, подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба правительства региона. "По информации избирательной комиссии Челябинской области, на одном из избирательных участков в регионе зафиксирована попытка поджечь петарду. Подозреваемый задержан, ведется проверка", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Челябинской области, по данным областной избирательной комиссии, в пятницу в 08.00 (06.00 мск) открылись более 2 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (18.00 мск). На 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составляет 2,58 миллиона человек.

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Кирилл Волков

челябинская область, россия, происшествия