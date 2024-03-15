https://ria.ru/20240315/pamfilova-1933299953.html
Памфилова рассказала о блокировке атак на ресурсы ДЭГ
Памфилова рассказала о блокировке атак на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 15.03.2024
Памфилова рассказала о блокировке атак на ресурсы ДЭГ
С начала голосования на выборах президента РФ было заблокировано около 10,5 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основной удар - на сам портал голосования, заявила глава... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:09
2024-03-15T17:09
2024-03-15T17:09
выборы президента россии — 2024
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леонид слуцкий (политик)
элла памфилова
николай харитонов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. С начала голосования на выборах президента РФ было заблокировано около 10,5 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основной удар - на сам портал голосования, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Вот уже с начала голосования, то есть, берем Камчатку, с 8 часов утра сегодняшнего, было заблокировано около 10,5 тысяч атак на ресурс дистанционного электронного голосования, основным ударам подвергается непосредственно портал голосования - более 10 тысяч. Также пытаются влезть в портал наблюдения за дистанционным голосованием", - сказала Памфилова на брифинге в пятницу. По ее словам, система уверенно справляется с атаками, "враг и здесь не пройдет". Кроме традиционного голосования на избирательном участке в 29 регионах России доступен и онлайн-формат. Избиратели могут проголосовать с помощью платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), предварительно они должны были подать заявление через портал Госуслуг. В Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему. Для участия в онлайн-голосовании москвичам не нужно было подавать заявку заранее, достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы - mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Камчатка, Леонид Слуцкий (политик), Элла Памфилова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Памфилова рассказала о блокировке атак на ресурсы ДЭГ
Памфилова: с начала выборов заблокировали около 10,5 тысячи атак на ресурсы ДЭГ