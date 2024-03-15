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Орбан пригрозил оккупировать Брюссель - РИА Новости, 15.03.2024
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16:44 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
Орбан пригрозил оккупировать Брюссель - РИА Новости, 15.03.2024
Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он заявил, выступая на торжественном... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:44
2024-03-15T16:44
в мире
венгрия
евросоюз
виктор орбан
брюссель
будапешт
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он заявил, выступая на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года. "Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — сказал он, имея в виду необходимость занять более уверенную позицию в европейских органах. Орбан добавил, что для Венгрии свобода - это когда над головой нет хозяина. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения культурного и исторического наследия страны от внешнего влияния. По его мнению, Будапешт только выиграет от мира, добавив, что Венгрия не хочет войны. Ранее Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html
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в мире, венгрия, евросоюз, виктор орбан, брюссель, будапешт
В мире, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Брюссель, Будапешт
Орбан пригрозил оккупировать Брюссель

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для перемен в ЕС

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он заявил, выступая на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года.

"Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — сказал он, имея в виду необходимость занять более уверенную позицию в европейских органах.
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Орбан добавил, что для Венгрии свобода - это когда над головой нет хозяина. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения культурного и исторического наследия страны от внешнего влияния.

По его мнению, Будапешт только выиграет от мира, добавив, что Венгрия не хочет войны.

Ранее Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт.
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