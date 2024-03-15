https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

Орбан пригрозил оккупировать Брюссель

Орбан пригрозил оккупировать Брюссель - РИА Новости, 15.03.2024

Орбан пригрозил оккупировать Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он заявил, выступая на торжественном... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:44

2024-03-15T16:44

2024-03-15T16:44

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венгрия

евросоюз

виктор орбан

брюссель

будапешт

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он заявил, выступая на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года. "Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — сказал он, имея в виду необходимость занять более уверенную позицию в европейских органах. Орбан добавил, что для Венгрии свобода - это когда над головой нет хозяина. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения культурного и исторического наследия страны от внешнего влияния. По его мнению, Будапешт только выиграет от мира, добавив, что Венгрия не хочет войны. Ранее Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html

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в мире, венгрия, евросоюз, виктор орбан, брюссель, будапешт