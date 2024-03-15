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Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа

Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 15.03.2024

Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:21

2024-03-15T16:21

2024-03-15T16:38

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района, сообщили израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра."ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения", - приводит заявление канцелярии премьера портал Ynet.Газета The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".Кроме того, было решено, что израильская делегация вскоре отправится в Доху для продолжения переговоров по сделке об освобождении заложников, пишет издание.

https://ria.ru/20240315/konflikt-1915630213.html

рафах (провинция)

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рафах (провинция), биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, доха, в мире