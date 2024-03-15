https://ria.ru/20240315/operatsiya-1933282196.html
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 15.03.2024
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:21
2024-03-15T16:21
2024-03-15T16:38
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
доха
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785175_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_95799bc3a9a50ad80289e2187769614f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района, сообщили израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра."ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения", - приводит заявление канцелярии премьера портал Ynet.Газета The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".Кроме того, было решено, что израильская делегация вскоре отправится в Доху для продолжения переговоров по сделке об освобождении заложников, пишет издание.
https://ria.ru/20240315/konflikt-1915630213.html
рафах (провинция)
израиль
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c80ecc8d8f29055deeeefcca52ac1a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафах (провинция), биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, доха, в мире
Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Доха, В мире
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа
Нетаньяху одобрил операцию в Рафахе, армия готовит население к эвакуации