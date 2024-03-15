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Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 15.03.2024
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16:21 15.03.2024 (обновлено: 16:38 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/operatsiya-1933282196.html
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 15.03.2024
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:21
2024-03-15T16:38
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
доха
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района, сообщили израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра."ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения", - приводит заявление канцелярии премьера портал Ynet.Газета The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".Кроме того, было решено, что израильская делегация вскоре отправится в Доху для продолжения переговоров по сделке об освобождении заложников, пишет издание.
https://ria.ru/20240315/konflikt-1915630213.html
рафах (провинция)
израиль
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рафах (провинция), биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, доха, в мире
Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Доха, В мире
Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа

Нетаньяху одобрил операцию в Рафахе, армия готовит население к эвакуации

© AP Photo / Ariel SchalitВоенная техника израильской армии на границе с сектором Газа
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на заседании узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к эвакуации мирного населения из этого района, сообщили израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра.
"ЦАХАЛ проводит оперативную подготовку и готовится к эвакуации мирного населения", - приводит заявление канцелярии премьера портал Ynet.
Газета The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху также отверг последнее предложение палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских пленных и перемирие, заявив, что требования радикалов "все еще абсурдны".
Кроме того, было решено, что израильская делегация вскоре отправится в Доху для продолжения переговоров по сделке об освобождении заложников, пишет издание.
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Рафах (провинция)Биньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильДохаВ мире
 
 
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