https://ria.ru/20240315/obstrely-1933276750.html

Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов

Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов - РИА Новости, 15.03.2024

Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:06

2024-03-15T16:06

2024-03-15T16:06

выборы президента россии — 2024

россия

белгородская область

татьяна москалькова

белгород

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области, и призвала местных жителей держаться. Ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО около 13.00 мск уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Утром в пятницу оборонное ведомство информировало о 7 сбитых в регионе аналогичных снарядах. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода. "Киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области. Как сообщил губернатор Гладков, еще один человек погиб и двое ранены в результате очередного обстрела. Держитесь, белгородцы! Победа будет за нами!" - написала Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белгородская область, татьяна москалькова, белгород, происшествия, украина, вооруженные силы украины