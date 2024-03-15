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Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:06 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/obstrely-1933276750.html
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:06
2024-03-15T16:06
выборы президента россии — 2024
россия
белгородская область
татьяна москалькова
белгород
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области, и призвала местных жителей держаться. Ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО около 13.00 мск уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Утром в пятницу оборонное ведомство информировало о 7 сбитых в регионе аналогичных снарядах. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода. "Киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области. Как сообщил губернатор Гладков, еще один человек погиб и двое ранены в результате очередного обстрела. Держитесь, белгородцы! Победа будет за нами!" - написала Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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россия, белгородская область, татьяна москалькова, белгород, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Россия, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Белгород, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов

Москалькова: Украина не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области, и призвала местных жителей держаться.
Ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО около 13.00 мск уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Утром в пятницу оборонное ведомство информировало о 7 сбитых в регионе аналогичных снарядах. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода.
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"Киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области. Как сообщил губернатор Гладков, еще один человек погиб и двое ранены в результате очередного обстрела. Держитесь, белгородцы! Победа будет за нами!" - написала Москалькова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияБелгородская областьТатьяна МоскальковаБелгородПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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