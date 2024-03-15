https://ria.ru/20240315/obstrely-1933276750.html
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:06
2024-03-15T16:06
2024-03-15T16:06
выборы президента россии — 2024
россия
белгородская область
татьяна москалькова
белгород
происшествия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области, и призвала местных жителей держаться. Ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО около 13.00 мск уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области. Утром в пятницу оборонное ведомство информировало о 7 сбитых в регионе аналогичных снарядах. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода. "Киевский режим не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области. Как сообщил губернатор Гладков, еще один человек погиб и двое ранены в результате очередного обстрела. Держитесь, белгородцы! Победа будет за нами!" - написала Москалькова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
россия
белгородская область
белгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, татьяна москалькова, белгород, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Россия, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Белгород, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Москалькова поддержала белгородцев после обстрелов ВСУ в дни выборов
Москалькова: Украина не оставляет попыток сорвать выборы в Белгородской области