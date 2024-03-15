https://ria.ru/20240315/obstrely-1933079115.html

ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:27

2024-03-15T00:27

2024-03-15T00:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на Донецком направлении. Четыре обстрела - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 16 различных боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия