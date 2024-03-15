https://ria.ru/20240315/obstrel-1933392734.html

При обстреле Белгородской области пострадал мужчина

При обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 15.03.2024

При обстреле Белгородской области пострадал мужчина

Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:17

2024-03-15T23:17

2024-03-15T23:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. К сожалению, есть еще один пострадавший. Мужчина получил ранение в селе Заречье-1, у него осколочное ранение правого бедра и контузия головного мозга", — написал он.По словам губернатора, раненого доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.Украинские войска уже несколько дней массированно обстреливают Грайворонский городской округ. Как сообщал Гладков, только за сегодняшний день там погиб боец территориальной самообороны и получила ранения женщина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия