https://ria.ru/20240315/obstrel-1933392734.html
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 15.03.2024
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:17
2024-03-15T23:17
2024-03-15T23:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. К сожалению, есть еще один пострадавший. Мужчина получил ранение в селе Заречье-1, у него осколочное ранение правого бедра и контузия головного мозга", — написал он.По словам губернатора, раненого доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.Украинские войска уже несколько дней массированно обстреливают Грайворонский городской округ. Как сообщал Гладков, только за сегодняшний день там погиб боец территориальной самообороны и получила ранения женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: при обстреле Белгородской области пострадал мужчина