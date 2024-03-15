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При обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 15.03.2024 (обновлено: 23:32 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933392734.html
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 15.03.2024
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:17
2024-03-15T23:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. К сожалению, есть еще один пострадавший. Мужчина получил ранение в селе Заречье-1, у него осколочное ранение правого бедра и контузия головного мозга", — написал он.По словам губернатора, раненого доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.Украинские войска уже несколько дней массированно обстреливают Грайворонский городской округ. Как сообщал Гладков, только за сегодняшний день там погиб боец территориальной самообороны и получила ранения женщина.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: при обстреле Белгородской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Еще один человек пострадал при обстреле со стороны ВСУ в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. К сожалению, есть еще один пострадавший. Мужчина получил ранение в селе Заречье-1, у него осколочное ранение правого бедра и контузия головного мозга", — написал он.
По словам губернатора, раненого доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Украинские войска уже несколько дней массированно обстреливают Грайворонский городской округ. Как сообщал Гладков, только за сегодняшний день там погиб боец территориальной самообороны и получила ранения женщина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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