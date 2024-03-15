Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933345435.html
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов
ВСУ выпустили более 140 снарядов по 11 районам Белгородской области за сутки, погибли два человека, 23 было ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:31
2024-03-15T19:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. ВСУ выпустили более 140 снарядов по 11 районам Белгородской области за сутки, погибли два человека, 23 было ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Гладков опубликовал информацию о продолжающихся ударах со стороны Украины с 7:00 14 марта до 7:00 15-го. За этот период по 11 районам области было выпущено 146 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО "Град", "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У". Указывая статистику по Грайворонскому округу, губернатор применил термины "множественные обстрелы" по селам Козинка и городу Грайворон. Также было зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников, в том числе 4 устройства сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в 51 квартире 27 домов, 114 частных домовладениях, на 17 объектах, повреждено 190 единиц транспорта. Днем ранее по области было выпущено 208 снарядов и совершено 22 атаки с использованием беспилотников. "В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У" погибли 2 человека, 12 получили ранения различной степени тяжести… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 38 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 6, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Солнцевка системой ПВО сбит дрон-камикадзе, над селами Головино, Орловка и поселком Комсомольский – по одному БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Беловское трое жителей пострадали, двое из них – дети. В Борисовском районе в селе Грузское с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. В Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один артиллерийский снаряд. "Грайворонском округе по окраине поселка Горьковский выпущено 13 артиллерийских снарядов, по окраине села Мокрая Орловка – 40 снарядов из РСЗО "Град". В районе села Рождественка средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА самолетного типа... Под множественные обстрелы попала окраина села Козинка. Есть пострадавший... После множественных обстрелов города Грайворон есть пятеро пострадавших", - уточнил губернатор. По данным главы области, в селе Глотово дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге автомобиль, пострадали два человека. В районе села Головчино системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В районе села Новостроевка-Первая средствами ПВО уничтожены две воздушные цели РСЗО "Град". В Губкинском городском округе в селе Богословка упал дрон. В Ивнянском районе в селе Покровка беспилотник врезался в дерево. Как отметил губернатор, в Красногвардейском районе рядом с селом Уточка упал беспилотник. На окраине села Теребрено Краснояружского района зафиксировано 4 прилета. Также системой ПВО в районе села Вязовое был сбит беспилотник самолетного типа. В Старооскольском городском округе найдены и изъяты специалистами остатки дрона. "В Шебекинском городском округе по окраине села Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по окраине города Шебекино – 8 артиллерийских снарядов, по окраине села Муром – 4 минометных снаряда, по селу Терезовка – 6 минометных снарядов... Под минометный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 9 прилетов... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html
белгородская область
грайворон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по 11 районам Белгородской области более 140 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. ВСУ выпустили более 140 снарядов по 11 районам Белгородской области за сутки, погибли два человека, 23 было ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Гладков опубликовал информацию о продолжающихся ударах со стороны Украины с 7:00 14 марта до 7:00 15-го. За этот период по 11 районам области было выпущено 146 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО "Град", "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У". Указывая статистику по Грайворонскому округу, губернатор применил термины "множественные обстрелы" по селам Козинка и городу Грайворон. Также было зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников, в том числе 4 устройства сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в 51 квартире 27 домов, 114 частных домовладениях, на 17 объектах, повреждено 190 единиц транспорта. Днем ранее по области было выпущено 208 снарядов и совершено 22 атаки с использованием беспилотников.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
"В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У" погибли 2 человека, 12 получили ранения различной степени тяжести… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 38 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 6, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Солнцевка системой ПВО сбит дрон-камикадзе, над селами Головино, Орловка и поселком Комсомольский – по одному БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Беловское трое жителей пострадали, двое из них – дети. В Борисовском районе в селе Грузское с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. В Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один артиллерийский снаряд.
"Грайворонском округе по окраине поселка Горьковский выпущено 13 артиллерийских снарядов, по окраине села Мокрая Орловка – 40 снарядов из РСЗО "Град". В районе села Рождественка средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА самолетного типа... Под множественные обстрелы попала окраина села Козинка. Есть пострадавший... После множественных обстрелов города Грайворон есть пятеро пострадавших", - уточнил губернатор.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
По данным главы области, в селе Глотово дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге автомобиль, пострадали два человека. В районе села Головчино системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В районе села Новостроевка-Первая средствами ПВО уничтожены две воздушные цели РСЗО "Град". В Губкинском городском округе в селе Богословка упал дрон. В Ивнянском районе в селе Покровка беспилотник врезался в дерево.
Как отметил губернатор, в Красногвардейском районе рядом с селом Уточка упал беспилотник. На окраине села Теребрено Краснояружского района зафиксировано 4 прилета. Также системой ПВО в районе села Вязовое был сбит беспилотник самолетного типа. В Старооскольском городском округе найдены и изъяты специалистами остатки дрона.
"В Шебекинском городском округе по окраине села Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по окраине города Шебекино – 8 артиллерийских снарядов, по окраине села Муром – 4 минометных снаряда, по селу Терезовка – 6 минометных снарядов... Под минометный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 9 прилетов... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Девочка рассматривает модель на ежегодной конференции роботов в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Бал вампиров" заканчивается. Что придет ему на смену?
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала