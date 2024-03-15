https://ria.ru/20240315/obstrel-1933345435.html

Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов

Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов - РИА Новости, 15.03.2024

Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов

ВСУ выпустили более 140 снарядов по 11 районам Белгородской области за сутки, погибли два человека, 23 было ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:31

2024-03-15T19:31

2024-03-15T19:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. ВСУ выпустили более 140 снарядов по 11 районам Белгородской области за сутки, погибли два человека, 23 было ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Гладков опубликовал информацию о продолжающихся ударах со стороны Украины с 7:00 14 марта до 7:00 15-го. За этот период по 11 районам области было выпущено 146 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО "Град", "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У". Указывая статистику по Грайворонскому округу, губернатор применил термины "множественные обстрелы" по селам Козинка и городу Грайворон. Также было зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников, в том числе 4 устройства сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в 51 квартире 27 домов, 114 частных домовладениях, на 17 объектах, повреждено 190 единиц транспорта. Днем ранее по области было выпущено 208 снарядов и совершено 22 атаки с использованием беспилотников. "В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У" погибли 2 человека, 12 получили ранения различной степени тяжести… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 38 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 6, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Солнцевка системой ПВО сбит дрон-камикадзе, над селами Головино, Орловка и поселком Комсомольский – по одному БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Беловское трое жителей пострадали, двое из них – дети. В Борисовском районе в селе Грузское с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. В Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один артиллерийский снаряд. "Грайворонском округе по окраине поселка Горьковский выпущено 13 артиллерийских снарядов, по окраине села Мокрая Орловка – 40 снарядов из РСЗО "Град". В районе села Рождественка средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА самолетного типа... Под множественные обстрелы попала окраина села Козинка. Есть пострадавший... После множественных обстрелов города Грайворон есть пятеро пострадавших", - уточнил губернатор. По данным главы области, в селе Глотово дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге автомобиль, пострадали два человека. В районе села Головчино системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В районе села Новостроевка-Первая средствами ПВО уничтожены две воздушные цели РСЗО "Град". В Губкинском городском округе в селе Богословка упал дрон. В Ивнянском районе в селе Покровка беспилотник врезался в дерево. Как отметил губернатор, в Красногвардейском районе рядом с селом Уточка упал беспилотник. На окраине села Теребрено Краснояружского района зафиксировано 4 прилета. Также системой ПВО в районе села Вязовое был сбит беспилотник самолетного типа. В Старооскольском городском округе найдены и изъяты специалистами остатки дрона. "В Шебекинском городском округе по окраине села Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по окраине города Шебекино – 8 артиллерийских снарядов, по окраине села Муром – 4 минометных снаряда, по селу Терезовка – 6 минометных снарядов... Под минометный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 9 прилетов... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html

белгородская область

грайворон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, происшествия