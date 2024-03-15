Украинские войска выпустили по Белгородской области более 140 снарядов
Гладков: ВСУ выпустили по 11 районам Белгородской области более 140 снарядов
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. ВСУ выпустили более 140 снарядов по 11 районам Белгородской области за сутки, погибли два человека, 23 было ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Гладков опубликовал информацию о продолжающихся ударах со стороны Украины с 7:00 14 марта до 7:00 15-го. За этот период по 11 районам области было выпущено 146 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО "Град", "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У". Указывая статистику по Грайворонскому округу, губернатор применил термины "множественные обстрелы" по селам Козинка и городу Грайворон. Также было зафиксировано 17 атак с использованием беспилотников, в том числе 4 устройства сбросили с дронов. В результате обстрелов разрушения выявлены в 51 квартире 27 домов, 114 частных домовладениях, на 17 объектах, повреждено 190 единиц транспорта. Днем ранее по области было выпущено 208 снарядов и совершено 22 атаки с использованием беспилотников.
"В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир", "Смерч" и комплекса "Точка-У" погибли 2 человека, 12 получили ранения различной степени тяжести… В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 38 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 6, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Солнцевка системой ПВО сбит дрон-камикадзе, над селами Головино, Орловка и поселком Комсомольский – по одному БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Беловское трое жителей пострадали, двое из них – дети. В Борисовском районе в селе Грузское с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. В Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один артиллерийский снаряд.
"Грайворонском округе по окраине поселка Горьковский выпущено 13 артиллерийских снарядов, по окраине села Мокрая Орловка – 40 снарядов из РСЗО "Град". В районе села Рождественка средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА самолетного типа... Под множественные обстрелы попала окраина села Козинка. Есть пострадавший... После множественных обстрелов города Грайворон есть пятеро пострадавших", - уточнил губернатор.
По данным главы области, в селе Глотово дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге автомобиль, пострадали два человека. В районе села Головчино системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В районе села Новостроевка-Первая средствами ПВО уничтожены две воздушные цели РСЗО "Град". В Губкинском городском округе в селе Богословка упал дрон. В Ивнянском районе в селе Покровка беспилотник врезался в дерево.
Как отметил губернатор, в Красногвардейском районе рядом с селом Уточка упал беспилотник. На окраине села Теребрено Краснояружского района зафиксировано 4 прилета. Также системой ПВО в районе села Вязовое был сбит беспилотник самолетного типа. В Старооскольском городском округе найдены и изъяты специалистами остатки дрона.
"В Шебекинском городском округе по окраине села Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по окраине города Шебекино – 8 артиллерийских снарядов, по окраине села Муром – 4 минометных снаряда, по селу Терезовка – 6 минометных снарядов... Под минометный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 9 прилетов... На территории округа системой ПВО сбит БПЛА противника", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.