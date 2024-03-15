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Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника - РИА Новости, 15.03.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника
Украинские войска в 17.40 мск атаковали центр Горловки в ДНР, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:46
2024-03-15T18:46
2024-03-15T18:46
специальная военная операция на украине
сцкк
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горловка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск атаковали центр Горловки в ДНР, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13.30 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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сцкк, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли центр Горловки с использованием беспилотника-камикадзе