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Женщина пострадала при обстреле Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 15.03.2024 (обновлено: 16:36 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933284666.html
Женщина пострадала при обстреле Грайворонского округа Белгородской области
Женщина пострадала при обстреле Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
Женщина пострадала при обстреле Грайворонского округа Белгородской области
Мирная жительница ранена при обстреле Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:29
2024-03-15T16:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
грайворон
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая - у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.Кроме того, в городе повреждения зафиксированы в двух частных домах, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.Как рассказал Гладков, в селе Дунайка в четырех домовладениях выбиты окна, посечены кровля и забор; в селе Козинка из-за прилетов загорелись два частных домовладения; в селе Глотово во дворе частного домовладения горит сарай; в селе Гора-Подол произошло возгорание сухой травы."В указанных населенных пунктах обошлось без пострадавших. Оперативные и аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, происшествия, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Грайворон, Вячеслав Гладков
Женщина пострадала при обстреле Грайворонского округа Белгородской области

Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Грайворонского округа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мирная жительница ранена при обстреле Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. В городе Грайворон, к сожалению, есть одна пострадавшая - у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.
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Кроме того, в городе повреждения зафиксированы в двух частных домах, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.
Как рассказал Гладков, в селе Дунайка в четырех домовладениях выбиты окна, посечены кровля и забор; в селе Козинка из-за прилетов загорелись два частных домовладения; в селе Глотово во дворе частного домовладения горит сарай; в селе Гора-Подол произошло возгорание сухой травы.
"В указанных населенных пунктах обошлось без пострадавших. Оперативные и аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - подчеркнул глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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