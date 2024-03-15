https://ria.ru/20240315/obstrel-1933270616.html
При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек
При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 15.03.2024
При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек
Восемь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ в пятницу в Белгородской области, три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:48
2024-03-15T15:48
2024-03-15T15:48
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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ в пятницу в Белгородской области, три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. "Сегодня,15 марта, пострадавших 10 человек в настоящее время, двое из них погибших, 8 получили различные ранения. В настоящее время в стационаре… три человека: два в областную больницу и один во вторую городскую больницу. Все тяжелые", - рассказал Иконников. По его словам, по итогам четверга всего пострадало в Белгороде и Грайвороне 25 человек. Двое из них погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести. В больницах остаются девять человек, семь из которых в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек
Минздрав: при обстрелах Белгородской области ВСУ пострадали 8 человек
БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ в пятницу в Белгородской области, три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ.
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"Сегодня,15 марта, пострадавших 10 человек в настоящее время, двое из них погибших, 8 получили различные ранения. В настоящее время в стационаре… три человека: два в областную больницу и один во вторую городскую больницу. Все тяжелые", - рассказал Иконников.
По его словам, по итогам четверга всего пострадало в Белгороде и Грайвороне 25 человек. Двое из них погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести. В больницах остаются девять человек, семь из которых в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.
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