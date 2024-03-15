https://ria.ru/20240315/obstrel-1933270616.html

При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек

При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 15.03.2024

При обстрелах Белгородской области пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ в пятницу в Белгородской области, три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:48

2024-03-15T15:48

2024-03-15T15:48

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белгородская область

грайворон

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ в пятницу в Белгородской области, три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. "Сегодня,15 марта, пострадавших 10 человек в настоящее время, двое из них погибших, 8 получили различные ранения. В настоящее время в стационаре… три человека: два в областную больницу и один во вторую городскую больницу. Все тяжелые", - рассказал Иконников. По его словам, по итогам четверга всего пострадало в Белгороде и Грайвороне 25 человек. Двое из них погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести. В больницах остаются девять человек, семь из которых в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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белгородская область, грайворон, белгород, вооруженные силы украины, происшествия